Neuer Supermarkt nach über zehn Jahren ohne Nahversorger

Am 29. Juni eröffnete in Alt- Hohenschönhausen Nord in Lichtenberg ein neuer Netto-Supermarkt. Mit dabei waren Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke, 2.v.l.) und Baustadtrat Kevin Hönicke (SPD, 5.v.l.).

Nach über zehn Jahren ohne Nahversorger eröffnete ein neuer Netto-Supermarkt am 29. Juni in Alt-Hohenschönhausen Nord in der Wartenberger Straße 51. Die Reaktivierung des Standorts war dringend notwendig, so die Pressestelle des Bezirksamts Lichtenberg, weil die Zahl der in den benachbarten Kiezen lebenden Menschen in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Im Jahr 2009 wurde der Einkaufsmarkt geschlossen, weil es nicht genug Kundinnen und Kunden gab.

Daraufhin engagierte sich der örtliche Kiezbeirat Alt-Hohenschönhausen Süd seit 2014 für die Ansiedlung eines Supermarktes in der Wartenberger Straße. Die Mitglieder sammelten beispielsweise 400 Unterschriften von Nachbarinnen und Nachbarn, die einen neuen Supermarkt wollten.

2020 wurde die alte Kaufhalle abgerissen und mit dem Neubau begonnen

Im Jahr 2020 wurde die alte Kaufhalle abgerissen und mit dem Neubau des neuen Supermarktes begonnen. Der Eigentümer der Fläche ist Konsum Berlin, neuer Betreiber ist der Netto-Marken Discount Berlin.

„Es war ein zähes Ringen, das sich gelohnt hat“, sagt Ingolf Hähnel, Sprecher des Kiezbeirates. Vor allem ältere Bewohner profitierten nun von dem Nahversorger. Für sie seien die bisherigen Entfernungen und das Überqueren der Hauptverkehrswege ein großes Problem gewesen. Insgesamt brauche aber der ganze Kiez noch einen Nahversorger, meint Hähnel.

Lichtenbergs Bezirksbürgermeister lobte das „Ergebnis bürgerschaftlichen Engagements“

Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) lobte das „Ergebnis bürgerschaftlichen Engagements“. Endlich könnten die Kleingärtnerinnen, die Kleingärtner und die Anwohnenden der angrenzenden Kieze wohnortnah einkaufen.

Und Jan Dräger, Gebietsleiter Expansion bei Netto Marken-Discount Stiftung Co. KG, freute sich „nach der langen Vorgeschichte zur Erlangung der Baugenehmigung“ der Kundschaft nun endlich eine zeitgemäße, moderne Filiale für den täglichen Einkauf bieten zu können.