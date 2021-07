Corona-Pandemie Erneute Schwerpunktimpfung am Wochenende in Hohenschönhausen

Berlin. Am Wochenende (3. und 4. Juli) soll es in Hohenschönhausen erneut eine Corona-Schwerpunktimpfung geben. Personen, die am Pfingstwochenende ihre erste Dosis des Vakzins der Firma Moderna gespritzt bekommen haben, erhalten nun ihre zweite. Die Impfungen werden am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 17.30 Uhr im Verein für aktive Vielfalt (VaV) an der Ribnitzer Straße 1b (13051) durchgeführt. Die rund 3000 Personen wurden laut Bezirksamt Lichtenberg bereits eingeladen und müssen zum zweiten Termin einen Nachweis über ihre Erstimpfung sowie ihren Personalausweis mitbringen.

Schwerpunktimpfung in Hohenschönhausen: Bezirk bietet Johnson&Johnson an

Daneben bietet der Bezirk weiteren Bürgerinnen und Bürgern Lichtenbergs an, sich impfen zu lassen. Dazu stehen 800 Dosen des Stoffes von Johnson & Johnson bereit. „Der Vorteil ist, dass man sich mit diesem Impfstoff nur einmal impfen muss“, sagte der Lichtenberger Bürgermeister Michael Grunst (Linke). „Das erhöht unsere Chancen auf einen normalen Alltag.“

Wer am Wochenende vollständig geimpft wurde, kann sich außerdem seinen Nachweis darüber digitalisieren lassen. Dazu müssen ein Personalausweis und ein analoger Impfnachweis wie das gelbe Impfbuch der WHO mitgebracht werden, in denen die entsprechenden Vermerke gemacht wurden. Der digitale Impfnachweis kann dann etwa in der Corona-Warn-App hinterlegt werden und wird EU-weit akzeptiert.