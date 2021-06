2020: Rund 180 Wohn-Neubauten weniger im Bezirk

Die Stadt Berlin und der Bezirk Lichtenberg müssen Wohnraum schaffen, um den angespannten Wohnungsmarkt ein wenig zu lockern. Doch in 2020 ging die Gesamtzahl an Neubau-Wohnungen im Ost-Bezirk im Vergleich zum Vorjahr um 184 zurück – von 2148 (2019) auf 1964 (2020).

„Wir sind stolz darauf als Bezirk ,[…] trotz Pandemie, es geschafft zu haben neuen Wohnraum zu schaffen und uns weiterzuentwickeln.“, sagt Baustadtrat Kevin Hönicke (SPD). Doch für den Rückgang an Neubauwohnungen hat auch er keine richtige Erklärung. Es könnte mit der Verschiebung von Bauanträgen während der Corona-Zeit zusammenhängen, so Hönicke. „Am Mietendeckel lag es jedenfalls nicht. Das habe ich aus Gesprächen mit Bauherren heraushören können.“

Das in Lichtenberg trotz Pandemie gebaut wurde, zeigen nicht nur die zahlreichen Projekte der Howoge, sondern auch andere in Gewerbe, Wohnbebauung sowie Infrastruktureinrichtungen. Diese befinden sich aktuell in der Planung, im Bau oder werden in diesem Jahr fertig gestellt.

Alt-Hohenschönhausen

Die BVG baut in der Indira-Gandhi-Straße 75 eine ehemalige Kommissionierhalle zu einer Werkstatt für Elektro-Omnibusse um.

Rummelsburg

Die Topfarmers GmbH errichtet eine Aquaterraponik-Anlage zur innerstädtischen Fischzucht und Produktion von Gemüse in der Köpenicker Chaussee 42-45; Anlage im Kreislaufsystem (nährstoffreiche Abwasser werden für den Anbau genutzt und zurückgeführt); 1952 Quadratmeter Gewächshaus und 203 Quadratmeter Fischmastanlage

Neu-Hohenschönhausen

Die ehemaligen Vertragsarbeiterhäuser in der Gehrenseestraße / Wollenberger Straße sollen auf dem Grundstück durch neue Wohnbebauung, Gewerbe und Infrastruktureinrichtungen ersetzt werden. Auf 6,8 Hektar sollen rund 2200 Wohnungen entstehen.. Die Bauherren sind Howoge und Belle Époque.

Die Howoge schließt in der Wiecker Straße 8 straßenseitig einen Block und schafft dabei 90 Wohnungen – viele davon barrierefrei. Durch den Neubau muss der Gemeinschaftsgarten verlegt werden. Dies wird seit Sommer 2020 mit den Nutzergruppen besprochen und vorbereitet.

Foto: Howoge

Falkenberg

In der Ahrensfelder Chaussee 95 will die Berliner Wohnbau GmbH Co. KG 32 Einfamilienhäuser in vier Reihenhauszeilen errichten. Baugenehmigung wurde im März 2021 erteilt.

Alt-Hohenschönhausen

Auf dem Grundstück in der Landsberger Allee 315-319 plant der private Investor Van Caem Projects eine Wohnanlage mit 173 Wohneinheiten (41 davon mietpreisgebunden); mit sechs Geschossen und ein Staffelgeschoss. Dazu kommt eine Tiefgarage für 69 Stellplätze und Fahrradstellplätze (180 Plätze im Veloport und 174 in den Außenanlagen und Vorgartenzonen). Die Baugenehmigung wurde im Mai 2020 erteilt.

Friedrichsfelde

Die Wohnungsbaugenossenschaft „Vorwärts“ e.G. errichtet in der Einbecker Straße 115 sechs Gebäude mit 99 Wohnungen und einer Tiefgarage. In den Gebäuden werden zusätzlich Büro- und Gewerbeflächen sowie ein Veranstaltungssaal untergebracht.

Das Dolgensee-Center wurde in der Dolgenseestraße 8 in zwei Blöcken mit 678 Wohnungen fertig errichtet, samt Kita mit 108 Plätzen; dazu Einzelhandel sowie medizinische Versorgung. Seit 2020 vermietet die Gewobag AG erste Wohnungen und Gewerbeeinheiten.

Alt-Hohenschönhausen

Die dreigeschossige Kindertagesstätte „Tausendfüßler“ für 108 Kinder wird in der Goeckestraße 25 im Sommer fertig. Träger ist die Volkssolidarität. Aufstockung einer bereits bestehenden Kita mit aktuell 250 Betreuungsplätze.

Lichtenberg

Im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive errichtet die Howoge eine Integrierte Sekundarschule (ISS) in der Allee der Kosmonauten 20-22, ein Gymnasium, eine Doppelsporthalle sowie die Sport- und Freiflächen für 1564 Schüler. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.