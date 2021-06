Für mehr Schulplätze: Linke fordert Aufstockung von Schulen

Sollen in die Höhe wachsen - können höhere Schulen in Lichtenberg den über tausend fehlende Schulplätzen entgegenwirken? (Symbolfoto)

Um der Wohnungsknappheit mit neuen Ideen entgegenzuwirken testet die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Howoge seit März die Aufstockung zweier Plattenbauten in Lichtenberg. Das kann sie doch auch für Schulbauten tun, fordert die Lichtenberger Partei Die Linke in einem Antrag. Die Aufstockungen sollen eine Lösung für die aktuell 1700 fehlenden Schulplätze im Bezirk sein.

„Die Auflösung dieses Defizits erfordert dringend die Suche und Erschließung alternativer Konzepte gegenüber den bisher eingeleiteten Maßnahmen der Berliner Schulbauoffensive“, schreibt die Linksfraktion. Das Bezirksamt soll deshalb gemeinsam mit der Howoge prüfen, ob die für die Aufstockung von Wohngebäuden des Typs WBS 70 entwickelte Technologie der Aufstockung um zwei Geschosse in Holzbauweise auch zur Aufstockung von Schulgebäuden in Typenbauweise anwendbar ist.

Das Pilotprojekt soll im Stadtteil Fennpfuhl an der Sonnenuhrgrundschule umgesetzt werden, so begründet die Linke im Antrag. Somit soll die bisher diskutierte Innenhofbebauung in der Karl-Lade-Straße mit einem mobilen Ergänzungsbau (MEB) ablöst werden.