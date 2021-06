CDU fordert Quartiersgarage und Fahrradstraße

Eine Quartiersgarage für Fahrräder und Autos sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge und eine durchgehende Fahrradstraße zum Bahnhof Lichtenberg - das stellt sich die Lichtenberger CDU für den Weitlingkiez vor. Die CDU-Fraktion stellte daher in der Bezirksverordnetenversammlung am 27.05. zwei entsprechende Anträge.

Im Weitlingkiez nimmt durch Neubau und Anbindung an den Bahnhof Lichtenberg der Parkdruck stetig zu, meint Benjamin Hudler, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Lichtenberger CDU-Fraktion. Auch wer mit dem Fahrrad zur Arbeit oder in der Freizeit unterwegs sei, habe so seine Not.

Fehlende Radwege und der bauliche Zustand vieler Straßen werden von den Verkehrsteilnehmenden als zunehmend problematisch empfunden. „Was wir jetzt brauchen, sind vernünftige Lösungen für alle!“, so Hudler weiter.

Zum einen wird die Umgestaltung der Wönnichstraße zu einer gesonderten Fahrradstraße gefordert, in der die vorhandenen Parkflächen erhalten bleiben sollen. Die Wönnichstraße sei dafür besonders geeignet, weil sie, ähnlich wie die Weitlingstraße, die Lückstraße mit dem Bahnhof Lichtenberg verbinde und keine übergeordnete Straße darstelle.

Zum anderen solle geprüft werden, wie eine Quartiersgarage zwischen der Skandinavischen und der Einbecker Straße in Kombination mit intelligenter Verkehrsleitung für Parkplatzsuchende den Parkdruck im Weitlingkiez mildern könne.