Neue Kita ab Sommer am Tierpark: Sebastian Unger (r.) leitet ab August neben der Kita Weltentdecker eine weitere Stepke-Einrichtung in Lichtenberg. Die Kita Schloss-Spatzen in der Charlottenstraße 19 eröffnet dann mit zwei Gruppen für insgesamt 25 Kinder. Mit Simone Nickel (l.) - Regionalleitung Berlin/Brandenburg - schaute er sich die neuen Räumlichkeiten an.