Ohne Termin: Drei Tage Corona-Impfungen in Hohenschönhausen

Schwerpunktimpfungen gegen Covid-19 gibt es am Pfingstwochenende in Hohenschönhausen.

Vom 22. bis 24.5. (jeweils 9.30 – 17.30 Uhr) finden in Hohenschönhausen Nord Schwerpunktimpfungen gegen COVID-19 für die Bevölkerung in besonders betroffenen Kiezen statt. Das Modellprojekt von Senat und Bezirksamt Lichtenberg aus Kiezen, in denen in den vergangenen Wochen besonders hohe Infektionszahlen bestanden.

Geimpft wird mit den Impfstoffen der Firma Johnson Johnson sowie der Firma Moderna. Für den Impfstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Impfung notwendig. Bei der Impfung mit Moderna ist eine zweite Dosis einige Wochen später erforderlich.

Wer kann die Impfung bekommen?

Alle Personen ab 18 Jahre, die in den folgenden Kiezen gemeldet sind, können eine Impfung erhalten:

Ostseeviertel

Welsekiez

Mühlengrund

Wartenberg Nord

Wartenberg Süd

Wo finden die Impfungen statt?

Die Impfungen finden im Verein für aktive Vielfalt (VaV), Ribnitzer Straße 1 b, 13051 Berlin statt. Ein Termin ist dafür nicht nötig. Längere Wartezeiten können möglich sein. Das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht.

Was muss ich mitbringen?

Bürgerinnen und Bürger müssen in einer der genannten Straßen leben. Deshalb muss der Ausweis und ggf. eine Meldebescheinigung mitgebracht werden. Und den Impfpass.

Wo kriege ich mehr Informationen?

An den Standorten erhalten Impfwillige allgemeine Informationen zur Impfung und zu Corona durch Mitarbeitende. Vor jeder Impfung findet ein persönliches Aufklärungsgespräch dem impfenden Arzt oder der Ärztin statt. Dort können alle medizinischen Fragen gestellt werden.