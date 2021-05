Kunst für alle: Wandbilder zieren Kulturhaus von außen

Wandbilder des Künstlers Christian Awe verschönern die Außenfassade des Kulturhauses Karlshorst an der Dönhoffstraße.

Berlin. An der Außenfassade des Kulturhauses Karlshorst an der Dönhoffstraße sind neue Wandbilder des Künstlers Christian Awe angebracht worden. Die Idee zu einer Neubespielung entstand anlässlich des diesjährigen Jubiläums „125 Jahre Karlshorst“. Im Jahr 2013 hatte der Künstler erstmals großformatige Wandbilder für das Kulturhaus Karlshorst kreiert.

Auch wenn die in diesem Jahr geplante Jubiläumsfeier auf 2025 verschoben wird, unter dem Motto 125 Jahre+1, so sind die Wandbilder „express yourself“ schon jetzt an der Fassade angebracht, informiert die Pressestelle des Bezirksamts Lichtenberg.

Es sei für ihn besonders, nach acht Jahren ein neues, speziell für diesen Ort geschaffenes Werk an der Fassade des Kulturhauses Karlshorst zu präsentieren, sagt Christian Awe. Genau wie das Kulturhaus dank seiner vielfältigen Programmatik stehe seine Arbeit mit dem Namen „express yourself“ dafür, eigene Ideen, Individualität und Kreativität auszuleben und auszudrücken.

Dynamik der Farben soll Lebensfreude in Karlshorst wecken und Kreativität anregen

Die Dynamik der Farben und die deutlich spürbare Kraft, die von diesem Werk ausgehe, sollen dazu beitragen, Menschen zusammenzubringen, Lebensfreude zu wecken, neue Perspektiven zu schaffen und einen kreativen Gedankenfluss anzuregen.

„Die Bilder sind ein schöner Vorbote für die Feier des 125. Jubiläums des Stadtteils Karlshorst“, meint Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke). Die explosiven Farbkreationen geben der langen Steinwand des Gebäudes Struktur und Lebendigkeit. In diesen Tagen seine die Bilder außerdem eine Möglichkeit, Kunst draußen zu sehen – für jeden und jederzeit.

Werke des Künstlers sind in Ausstellungen auf der ganzen Welt zu sehen. Dennoch ist der gebürtige Berliner tief mit seiner Heimatstadt und seinem Kiez Lichtenberg verwurzelt. Mehr über Kunst und Künstler ist auf der Internetseite von Christian Awe zu lesen.