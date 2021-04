Signalstörung in Lichtenberg sorgt für S-Bahn-Ausfälle

Wegen einer Signalstörung in Lichtenberg kommt es bei verschiedenen S-Bahn-Linien in Berlin zu Verspätungen und Ausfällen.

Berlin. Mehrere Signalstörungen in Lichtenberg sorgen am Mittwochnachmittag für Ausfälle und Verspätungen bei der Berliner S-Bahn. Betroffen sind gleich mehrere Linien: die S3, S7, S75 und die S5, die zudem nur zwischen Strausberg Nord/ Hoppegarten und Warschauer Straße verkehrt. Die Expresszüge der Linie S3 zwischen Ostbahnhof und Friedrichshagen und die Verstärkerzüge der Linie S5 zwischen Ostbahnhof und Mahlsdorf verkehren derzeit gar nicht, wie die S-Bahn auf ihrer Internetseite informiert.

Gegen 17.30 Uhr teilte die S-Bahn auf Twitter mit, dass die Signalstörung nun behoben sei – rund vier Stunden, nachdem die Probleme aufgetreten waren; die Einschränkungen bei den Linien gelten aber weiterhin. Zur Ursache schrieb das Unternehmen nichts. Eine Sprecherin der S-Bahn hatte am Nachmittag gesagt, die DB Netz sei dabei, die Ursache zu der Störung finden. Zeitgleich sorgt auch eine Signalstörung in Pankow-Heinersdorf für Verspätungen. Der 10-Minuten-Takt auf der Linie S2 wird bereits seit dem Morgen nur zwischen Lichtenrade und Nordbahnhof angeboten.

Erst am Dienstag Ausfälle durch Signalstörung am Ostkreuz

Auf Twitter äußerten sich frustrierte Nutzer verärgert über die Zugausfälle und fehlende Ansagen an Bahnhöfen. „Sich den Heimweg um die Störung herumzubasteln, leider üblich“, schrieb ein Nutzer. Andere schilderten, vergeblich am Bahnhof zu warten, ohne dass eine S-Bahn in Sicht sei.

Erst am Dienstag hatte es eine Signalstörung in Ostkreuz gegeben, auch diese hatte zu Verspätungen und Zugausfällen auf denselben Linien wie am Mittwoch geführt. Auch in diesem Fall dauerte es vier Stunden, ausgerechnet im Berufsverkehr am Nachmittag, bis die Störung behoben werden konnte.