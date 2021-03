Trinkwasser Berlin: Tausende nach Störung in Neu-Hohenschönhausen ohne Wasser

Berlin . Plötzlich kam kein Wasser mehr aus dem Hahn: Eine gebrochene Rohrleitung an der Rüdickenstraße hat am Sonntag ab 7 Uhr morgens zu Störungen bei der Wasserversorgung in Neu-Hohenschönhausen im Bezirk Lichtenberg geführt. Am späten Sonntagabend, kurz vor 24 Uhr, konnte die Wasserversorgung komplett wiederhergestellt werden, wie die Berliner Wasserbetriebe via Twitter mitteilten.

Der #Rohrbruch in der Rüdickenstraße ist behoben. In Kürze sollte in allen betroffenen Haushalten das Wasser wieder normal fließen. Weitere Infos auf https://t.co/2EPVN9OsvN. Sollte dennoch ein Problem auftreten, rufen Sie bitte unseren Entstörungsdienst an: 📞 0800.292 75 87. — Wasserbetriebe (@wasserbetriebe) March 15, 2021

Von der Havarie betroffen waren nach Angaben der Wasserbetriebe rund 1500 Haushalte eines Plattenbaugebietes an der Falkenberger Chaussee in der Nähe des S-Bahnhofs Hohenschönhausen. Der Katastrophenschutzbeauftragte des Bezirks Lichtenberg, Philipp Chacheé, sprach sogar von 2400 Haushalten.

Wegen einer Havarie im Überdrucknetz sind momentan in Lichtenberg mehrere Wohnblöcke in Neu-Hohenschönhausen ohne Wasser. Die @wasserbetriebe und das @BaLichtenberg sind vor Ort im Einsatz. Die Bewohner:innen erhalten Wasser vom @asb_de 1/2 — Bezirksamt Libg (@BaLichtenberg) March 14, 2021

Bei den Anwohnern floss rund fünf Stunden lang entweder gar kein oder nur bräunlich gefärbtes Wasser aus den Anschlüssen. „Dieses darf nicht getrunken, nicht gekocht, sondern nur zum Spülen verwendet werden“, informierte das Bezirksamt. Auch über die Warn-Apps Nina und Katwarn wurden Warnungen verschickt.

Braune Suppe auf der Straße und dem Bürgersteig

Fotos von der Havariestelle zeigen, wie das aus dem unterirdischen Rohr ausgetretene Wasser sich mit Sand vermischt über Straße und Bürgersteig als braune Suppe ergoss. Um die Versorgung zu gewährleisten, wurden mehrere Zapfstellen an Hydranten eingerichtet. Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes verteilten zudem Wasserbeutel unter anderem an Menschen, die ihre Wohnung wegen Corona oder aus anderen Gründen nicht verlassen konnten.

ACHTUNG: In den betroffenen Haushalten fließt braunes Wasser aus der Leitung. Dieses darf nicht getrunken, nicht gekocht, sondern nur zum Spülen verwendet werden! — Bezirksamt Libg (@BaLichtenberg) March 14, 2021

In der entsprechenden Warnmeldung zum Ausfall der Wasserversorgung in der Warn-App NINA ist ein größerer Kartenausschnitt zu sehen. Betroffen sind jedoch nur die explizit genannten Straßenzüge. Alle anderen Adressen sind nicht betroffen, informiert das Bezirksamt.

Foto: Katwarn

Fachleuten der Wasserbetriebe und einer beauftragten Firma gelang es bereits am frühen Nachmittag, die Versorgung bis auf wenige Ausnahmen wieder herzustellen. Das Wasser sei dafür über andere Rohre umgeleitet worden, sagte eine Sprecherin der Wasserbetriebe. Für die Versorgung von Wohnungen oberhalb der sechsten Etage fehlte diesem umgeleiteten Wasser allerdings der Druck. Dort kam es nicht an. Die zwischenzeitlich aufgetretenen braunen Verfärbungen oder Trübungen des Wassers seien auf Metall- und Mineralablagerungen in Leitungen zurückzuführen und gesundheitlich unbedenklich, versicherten die Wasserbetriebe. Betroffenen wurde empfohlen, das Wasser eine Weile laufen zu lassen, bis es wieder klar sei.

Spezialfirmen hoben mit Bagger eine Grube aus, um an das defekte Rohr zu gelangen.

Foto: Thomas Schubert

An der Havariestelle begannen Baufirmen am Sonntagnachmittag mit der Reparatur der geborstenen Leitung. Mit Baggern wurde ein metertiefes Loch ausgehoben – hier sollte zunächst ein Provisorium das defekte Rohr ersetzen, sagte einer der Arbeiter. Das ausgetretene Wasser war derweil wieder abgelaufen.

An der Baugrube sammelten sich etliche Schaulustige, die selbst von der Havarie betroffen waren. „Es ging heute Morgen ganz plötzlich los“, sagte Anwohnerin Heidemarie Karl. „Erst war das warme Wasser weg, dann kam gar nichts mehr aus dem Hahn.“ Gegen Mittag sei die Versorgung zwar vorübergehend wieder hergestellt worden. „Aber dann war es schlagartig wieder weg.“

Arbeiter legen in der Rüdickenstraße im Berliner Stadtteil Neu-Hohenschönhausen eine gebrochene Wasserleitung frei. Die gebrochene Wasserleitung hat am Sonntag zu Störungen bei der Wasserversorgung im Berliner Stadtteil Neu-Hohenschönhausen geführt.

Foto: Dennis Lloyd Brätsch/TNN/dpa

Der Information der Wasserbetriebe, dass die Zufuhr nur ab dem sechsten Stock unterbrochen sei, widersprachen einige Betroffene. „Uns betrifft es auch. Und zwar seit Stunden“, sagte der Vater einer jungen Familie aus einer fünften Etage. Obwohl Helfer des Arbeiter-Samariter-Bundes Wasserkanister austeilten, zeigten sich etliche Menschen besorgt. „Selbst die Toilettenspülung geht ja nicht mehr“, sagte Anwohner Rudolf Karl. Besonders betroffen waren die Bewohner von mehreren Hundert Wohnungen an der Falkenberger Chaussee. Sie konnten von der eingerichteten Wasserumleitung durch andere Rohre nicht profitierten.

Das Rohr zerbarst wohl aus Materialermüdung

Die Ursache für die Havarie blieb am Sonntag unklar. Eine Sprecherin der Wasserbetriebe sagte, das Rohr sei vermutlich vor rund 30 Jahren verbaut worden. Für Wasserleitungen sei das aber nicht besonders alt. Es handele sich um eine Graugussleitung. Heutzutage würden Rohre aus diesem Material nicht mehr eingesetzt, weil sie Vibrationen von oberhalb, beispielsweise durch Tram-Bahnen, nicht so gut standhalten könnten wie Leitungen aus anderen Materialien.

Ein Fachmann der Wasserbetriebe sagte am Sonntag an der Havariestelle, dass es wohl keine äußere Einwirkung gab. Das Rohr sei wahrscheinlich durch Materialermüdung geborsten.

Arbeiter bei der Beseitigung der Havarie.

Foto: Thomas Peise