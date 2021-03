Trinkwasser Berlin: Tausende nach Störung in Neu-Hohenschönhausen ohne klares Wasser

Wegen es Rohrbruchs in der Rüdickenstraße haben einige Haushalte in Neu-Hohenschönhausen kein Wasser.

Berlin . Eine gebrochene Wasserleitung in der Rüdickenstraße hat am Sonntag zu Störungen bei der Wasserversorgung in Neu-Hohenschönhausen im Berliner Bezirk Lichtenberg geführt. Von der Havarie betroffen waren seit dem Morgen rund 1500 Haushalte zumeist in großen Plattenbauten, wie das Bezirksamt Lichtenberg und die Berliner Wasserbetriebe mitteilten.

Wegen einer Havarie im Überdrucknetz sind momentan in Lichtenberg mehrere Wohnblöcke in Neu-Hohenschönhausen ohne Wasser. Die @wasserbetriebe und das @BaLichtenberg sind vor Ort im Einsatz. Die Bewohner:innen erhalten Wasser vom @asb_de 1/2 — Bezirksamt Libg (@BaLichtenberg) March 14, 2021

Aus ihren Hähnen floss rund fünf Stunden lang kein oder nur bräunlich gefärbtes Wasser. „Dieses darf nicht getrunken, nicht gekocht, sondern nur zum Spülen verwendet werden!“, informierte das Bezirksamt. Auch über die Apps Nina und Katwarn wurden Warnungen verschickt.

ACHTUNG: In den betroffenen Haushalten fließt braunes Wasser aus der Leitung. Dieses darf nicht getrunken, nicht gekocht, sondern nur zum Spülen verwendet werden! — Bezirksamt Libg (@BaLichtenberg) March 14, 2021

Folgende Straßen waren von der Unterbrechung der Wasserversorgung betroffen:

Falkenberger Chaussee

Rüdickenstraße

Rotkamp

Matenzeile

Am Breiten Luch

Wartenberger Straße

Röttkenring

In der entsprechenden Warnmeldung zum Ausfall der Wasserversorgung in der Warn-App NINA ist ein größerer Kartenausschnitt zu sehen. Betroffen sind jedoch nur die explizit genannten Straßenzüge. Alle anderen Adressen sind nicht betroffen, informiert das Bezirksamt.

Foto: Katwarn

Wasserhaverie in Lichtenberg: Zapfstellen eingerichtet

Um die Versorgung der Anwohner zu gewährleisten, wurden mehrere Zapfstellen an Hydranten eingerichtet. Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) verteilten Wasserbeutel unter anderem an Menschen, die ihre Wohnung wegen Corona oder aus anderen Gründen nicht verlassen konnten. Personen sollten sich zudem bei der Pressestelle des Bezirksamtes melden, wenn sie Wasser benötigten.

Eine Notversorgung besteht über Wasser-Zapfständer:

an der Ecke Falkenberger Chaussee/Rüdickenstraße

Rüdickenstraße 6 bis 8

Rotkamp 14

Am Breiten Luch/Ecke Röntgenring 50

Am Breiten Luch/Ecke Rotkamp 51

Am BreitenLuch 52

Falkenberger Chaussee 62 und 68

Falkenberger Chaussee 54

Reparatur nach Wasserhaverie nimmt noch einige Zeit in Anspruch

Fachleuten der Wasserbetriebe und einer Firma gelang es bis zum frühen Nachmittag, die Versorgung über die Leitungen bis auf wenige Ausnahmen wieder herzustellen, wie eine Sprecherin sagte. Allerdings könne es in Wohnungen oberhalb der sechsten Etage noch zu Druckmangel kommen. Die Reparatur der Schadstelle werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Arbeiter legen in der Rüdickenstraße im Berliner Stadtteil Neu-Hohenschönhausen eine gebrochene Wasserleitung frei. Die gebrochene Wasserleitung hat am Sonntag zu Störungen bei der Wasserversorgung im Berliner Stadtteil Neu-Hohenschönhausen geführt.

Foto: Dennis Lloyd Brätsch/TNN/dpa

Mögliche braune Verfärbungen oder Trübungen des Leitungswassers seien auf Metall- und Mineralablagerungen in Leitungen zurückzuführen und gesundheitlich unbedenklich, versicherten die Wasserbetriebe. Man solle das Wasser im Zweifel eine Weile laufen lassen, bis es wieder klar sei.