Gedenkstätte Hohenschönhausen öffnet am Montag wieder

Berlin. Nach 19 Wochen der Schließung können ab Montag die Dauer- und Sonderausstellung in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen wieder besucht werden. Mit vorheriger Anmeldung erhalten Besucher in der Zeit zwischen 9 und 18 Uhr ein einstündiges Zeitfenster, das jeweils zur vollen Stunde für die Dauerausstellung und zum letzten Viertel der vollen Stunde für die Sonderausstellung beginnt.

Die Dauerausstellung „Inhaftiert in Hohenschönhausen: Zeugnisse politischer Verfolgung 1945-89“ informiert über die Geschichte des Haftortes. Auf 700 Quadratmetern zeigt sie rund 500 seltene Exponate und mehr als 300 historische Fotos. Referenten und Zeitzeugen stehen für Fragen und Erläuterungen zur Verfügung.

Im Mittelpunkt der Sonderausstellung „Stasi in Berlin – Überwachung und Repression in Ost und West“ ist eine 170 Quadratmeter große begehbare Luftaufnahme Berlins. Sie dokumentiert, wo die Stasi im Ost- und Westteil der Stadt geheime Dienstobjekte, Stützpunkte und tausende „konspirative Wohnungen“ unterhielt. Filme, Fotos und Dokumente ermöglichen Besuchern, Vergangenes in der Gegenwart zu verorten und eröffnen einen völlig neuen Blick auf die Stadt. Der Eintritt ist frei.

Führungen durch U-Haftanstalt noch nicht möglich

„Im Rahmen der politischen Corona-Beschlüsse können Gedenkstätten wieder öffnen. Hohenschönhausen will schnell dabei sein und öffnet die Tore am 15. März“, freut sich Helge Heidemeyer, Direktor der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Dabei sei es der Gedenkstätte wichtig, alle Vorsichts- und Hygienestandards einzuhalten, damit die Besucherinnen und Besucher, die so lange auf jede Form von Kultur verzichten mussten, sich so sicher wie möglich fühlen könnten. „Kulturelles Angebot und Hygienestandards sind kein Gegensatz“, so Heidemeyer.

Führungen durch die ehemalige Untersuchungshaftanstalt werden noch nicht angeboten. Alternativ bietet die Gedenkstätte zahlreiche digitale Bildungsangebote für Schülergruppen (https://www.stiftung-hsh.de/bildung/digitale-bildungsangebote/).

Für den Besuch der Gedenkstätte ist eine Voranmeldung notwendig unter besucherdienst@stiftung-hsh.de oder telefonisch unter 030-98608230. Im gesamten Gedenkstättenbereich gelten die Vorkehrungen des Gesundheitsschutzes.