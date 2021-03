Schulbauoffensive im Bezirk geht voran

Die 52 bisherigen Schulen in Lichtenberg bekommen bald Zuwachs, denn die Schulbauoffensive nimmt Fahrt auf. Aktuell finden einige Baumaßnahmen statt, um in den nächsten Jahren weitere Schulen an den Start zu bringen.

Zwei neue Grundschulen werden im Laufe der nächsten zwölf Monate fertiggestellt, drei weitere Grundschulen beginnen in diesem Jahr mit dem Bau, wie etwa in der Schleizer Straße. Auch entstehen einige Modulare Schulergänzungsbauten (MEBs), beispielsweise in der Sewanstraße. Dazu kommen vier weiterführende Schulen, die bereits im Bau sind. Auf dem 38.000 Quadratmeter großen Gelände an der Allee der Kosmonauten, am nördlichen Ende des Landschaftsparks Herzberge, entsteht bis 2024 eine Integrierte Sekundarschule (ISS), ein Gymnasium, eine Doppelsporthalle sowie die zugehörigen Sport- und Freiflächen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Howoge baut hier für insgesamt 1564 Schüler.

Neue Außenanlagen für die Selma-Lagerlöf-Schule für Sprachbehinderte in Lichtenberg: In der Rüdigerstraße wurde u.a. in die Sanierung und Herstellung von Laufbahn, Kletter- und Bewegungselemente, Rutsche und neuen Wegen investiert.

Foto: Jan-Henrik Hnida

Andere Schulen werden wieder fit gemacht, wie etwa an den neuen Außenanlagen der Selma-Lagerlöf-Schule für Sprachbehinderte in der Rüdigerstraße zu sehen. Hier werden insgesamt 2,4 Millionen Euro in die Sanierung und Herstellung von Laufbahn, Weitsprung, Schulgarten, Kletter- und Bewegungselemente, Rutsche, Gymnastikwiese und neuen Wegen investiert, so Bezirksstadtrat Martin Schaefer (CDU). Knapp 1,3 Millionen Euro fließen in die Erneuerung der Außenanlage in der Sandinostraße - auch für Sport- und Spielgeräte. Hier wird noch das ganze Jahr gebaut.

Zur allgemeinen Situation nach der ersten Schulwoche mit stufenweiser Öffnung erklärte Schaefer: „Unsere Schulen stehen im Fokus, auch in unserem Bezirk. Die Familien sind so unterschiedlich, dass es nicht die eine Strategie geben kann, die alle Bedürfnisse und Sorgen aufgreift.“ Pädagogisches Personal in Schulen und Kitas müsse umgehend in die Impfpläne aufgenommen werden, meint der Bezirksstadtrat. Über 160 weitere Luftfilter für Schulen kommen – und Schnelltests stehen den Schulen zur Verfügung.