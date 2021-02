Schnee von Rodel-Hügel in der Parkaue verschwunden

Wo bis vor wenigen Tagen Eltern, Kinder und andere Rodel-Freunde über die Rodelbahn in der Parkaue flitzten, ist es nun ganz schön erdig. Über Nacht war eine riesige schneelose Fläche auf der Rodelbahn entstanden. Der Hang sieht wie nackt aus, in der sonstigen Schneelandschaft. Rodeln ist nur noch auf den schmalen Rändern des Abhangs möglich. Sollte der Schnee tatsächlich restlos getaut sein in einer Nacht mit minus zehn Grad? Schnell war in den Sozialen Medien der Verdacht zu hören: Das kann doch nur ein Schlitten-Hasser, ein Anschlag auf die Rodelbahn gewesen sein. „Da wurde massenhaft Salz verteilt“, vermutete jemand. Das sei doch Unsinn, so ein anderer. Die Erklärung sei ganz einfach "Erosion" durch hunderte Abfahrten. Oder: Sonne da, Schnee weg. Andere vermuteten, dass das Grünflächenamt Schuld am schneelosen Hang sei.

Daraufhin schaltete sich Bezirksstadtrat Martin Schaefer (CDU) in Diskussion mit ein. „Natürlich hat niemand aus dem Bezirksamt das veranlasst. Meine Abteilung schützt die Natur und zerstört sie nicht“, so Schaefer. Eher habe ein verwirrter oder verbohrter Mensch in der Parkaue vielen den Spaß verdorben. Er sei dort selbst hunderte Male mit seinen Kindern runter geschlittert. Viele ließen sich trotzdem den Spaß nicht verderben – und bekamen auch am Freitag ordentlich Geschwindigkeit auf der erdigen Fahrbahn.