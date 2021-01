Öko-Toilette im Landschaftspark Herzberge wieder bereit

Lockdown- ist ja bekanntlich Spazierzeit. Beliebt ist dabei in Lichtenberg der Landschaftspark Herzberge wie Familien, kleine Wandergruppen, Flaneure, Gassi-Geher und Jogger zeigen. Ungünstig ist es, wenn man mitten in der Natur einmal aufs stille Örtchen muss. Das WC-Problem hat sich seit Donnerstag erledigt – durch ein modernes Plumpsklo.

Ein öffentliches Trocken-WC der Firma Eco-Toiletten steht nun wieder mitten im Landschaftspark Herzberge bereit. Die Nutzung der hölzernen Ein-Personen-Kabine ist kostenlos, der Bezirk Lichtenberg übernimmt die Kosten für Miete und Wartungsgebühren. Ohne Wasser und ohne Chemie werden die Hinterlassenschaften in einen 1000 Liter-Behälter befördert, gesammelt und später zu fruchtbarer Erde kompostiert.

„Unsere Toiletten benötigen kein Fundament und vermeiden Bodenversiegelung“, erklärte Kevin Kuhn, Betreiber von Eco-Toiletten aus Rüdersdorf. Letzten Sommer wurde die vorherige Öko-Toilette an genau derselben Stelle in Brand gesteckt. Nun wird – neben anderen Anlagen, die bereits im Bezirk in Betrieb sind – der zweite Anlauf im Herzberge-Park unternommen.

Durch die Verwendung von Holzspänen und weiteren innovativen Technologien riechen die Toiletten angenehm nach Holz - anstatt nach Chemie. Und das aufgefangene Regenwasser wird vom Reinigungsservice zum Putzen der modernen Plumpsklos genutzt.