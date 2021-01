Das Wandgemälde an der Kreuzung Alt-Friedrichsfelde/ Rhinstraße zeigt Katja Krasavice.

An einer Kreuzung in Friedrichsfelde ist ein riesiges Wandgemälde entstanden. Es zeigt Sängerin Katja Krasavice halbnackt.

Katja Krasavice Halbnacktes Riesenporträt sorgt für Aufsehen in Lichtenberg

Berlin. Bunte, lange Haare, ein Baby an ihrer Brust - ansonsten trägt sie nur Ohrringe, eine Uhr und Piercings. Kleidung hat die Künstlerin Katja Krasavice nicht an - zumindest auf dem riesigen Wandgemälde, das die junge Frau seit einigen Tagen an der Kreuzung Alt-Friedrichsfelde/ Rhinstraße zeigt.