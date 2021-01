Dolgensee-Center: Zwei Drittel der Wohnungen vermietet

Im Sommer soll das Dolgensee-Center der Gewobag in Lichtenberg-Friedrichsfelde fertig sein.

Zwischen Rummelsburger Bucht und Tierpark schaffen Bagger Erde weg, Kräne transportieren neues Material zu den Baustellen: Das Dolgensee-Center in Friedrichsfelde nimmt immer mehr Form an. Das Areal für 1200 neue Mieter ist derzeit das größte Bauprojekt der Gewobag in Lichtenberg. Bis Mitte des Jahres sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Wo einst der 70er-Jahre-Komplex aus Kaufhalle, Clubgaststätte und Dienstleistungswürfel ein tristes Dasein führte, werden seit 2018 zwei Zehngeschosser mit 678 Wohnungen gebaut. Hauptsächlich sind es Ein- und Zweizimmerwohnungen, dazu kommen 144 Familienwohnungen mit vier Zimmern. 232 Wohnungen sind barrierefrei. 50 Prozent des Wohnraums sind gefördert, die Mieten liegen bei 6 bis 8 Euro pro Quadratmeter.

Das Erdgeschoss wird auf 6000 Quadratmetern gewerblich genutzt, unter anderem von einem Rewe-Supermarkt, einer Kindertagesstätte sowie Einzelhandel und Arztpraxen. Um die Parkplatzsuche im Quartier ein wenig zu erleichtern, gibt es 71 Auto-Stellplätze sowie 591 Plätze für Fahrräder. Zwischen beiden Bauteilen wird ein Boulevard verlaufen, der die anliegenden Gewerbeeinheiten erschließt und öffentlich zugänglich sein wird. Die umschlossenen Freiflächen werden als „innere Gärten“ gestaltet – mit Ruhebereichen, Spielflächen und verschiedenen Gehölzen.

Nach 33 Monaten Bauzeit verlaufe alles nach Plan, sagte die stellvertretende Gewobag-Pressesprecherin Monique Leistner. So wurde der erste Bauabschnitt Ende 2019 fertig, der zweite im Sommer 2020. Gerade finden Besichtigungen für die 135 Einheiten des dritten Bauabschnitts statt, die das kommunale Wohnungsunternehmen im Januar übernommen hat. Bisher sind 441 Wohnungen bereits vermietet. Die Baukosten für das Dolgensee-Center liegen im niedrigen, dreistelligen Millionen-Bereich, so Leistner.