Lichtenberg ruft zum Frauenpreis 2021 auf

Zum Internationalen Frauentag am 8.März vergibt Lichtenberg den Frauenpreis. Vorschläge dafür können bis 15. Februar gemacht werden.

Berlin. Zum Internationalen Frauentag am 8. März vergibt das Bezirksamt den Lichtenberger Frauenpreis. Gewürdigt werden Frauen aus dem Bezirk, die sich in besonderer Weise für die Rechte von Frauen und Mädchen, für Chancengleichheit und Gleichstellung einsetzen, so schreibt das Bezirksamt Lichtenberg. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert und der Gewinnerin wird eine Skulptur überreicht.