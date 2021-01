Seit mehr als einem Jahr hielten Busse nicht an der Haltestelle Fanningerstraße. Der Grund: ein schiefer Baum.

Lichtenberg Schiefer Baum an der Haltestelle wird gefällt

Die Tram hält, der Bus nicht - dieses Kuriosum ist seit gut anderthalb Jahren an der Haltestelle Fannigerstraße (Linie 256) zu beobachten. Der Grund dafür ist ein schräggewachsener Baum, der sich im Haltestellenbereich breit gemacht hat. Am 20. Mai 2019 wurde deshalb der Bus-Stopp wegen eines „in das Lichtraumprofil ragenden Baumes, der die bordsteinnahe Anfahrt für Busse unmöglich macht“ außer Betrieb genommen.

"Das Fällen eines Baumes wird berechtigterweise aus ökologischen Gründen sehr kritisch gesehen", erklärt Nils Kremmin, BVG-Pressereferent. Bei einer solchen Entscheidung würden zuvor alle anderen Möglichkeiten untersucht. Letztendlich habe das Bezirksamt entschieden, dass der Baum nicht einfach beschnitten werden könne, ohne die Standfestigkeit zu gefährden und es nun keine andere Möglichkeit gebe, als den Baum am 31. Januar zu fällen. Ab dem 1. Februar halten Busse der Linie 256 wieder normal an der Siegfriedstraße/ Ecke Fanningerstraße.

Für Fahrgäste sei der Baum nie gefährlich gewesen. "Er war ja nicht vom Umsturz bedroht, sondern ragte lediglich auf die Straße", sagt Kremmin von der BVG. Eine Baumfällung dieser Art sei die absolute Ausnahme. Normalerweise werden Bäume lediglich in der passenden Jahreszeit an den Ästen beschnitten, damit sie keine Schäden an den Fahrzeugen anrichten."