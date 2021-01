Lichtenberg Amazon will Verteilzentrum in Bürknersfelder Straße bauen

Berlin. „Wir haben weltweit 300 Millionen Kunden – und natürlich auch bei Ihnen in Lichtenberg“. Mit diesen Worten kündigte Thorsten Freer am Donnerstagabend die Errichtung eines Amazon-Verteilzentrums in Lichtenberg an. Der Amazon-Manager für Öffentlichkeitsarbeit war zu Gast im Wirtschaftsausschuss und berichtete den Mitgliedern über die Planung, ab September oder Oktober ein Amazon-Logistik-Werk auf 20.000 Quadratmetern in der Bürknersfelder Straße zu errichten.

Die Planung ist ambitioniert. Der amerikanische Online-Versandhändler hofft auf eine baldige Baugenehmigung, um in acht Monaten das Verteilzentrum hochzuziehen. Der Bauantrag soll im April eingereicht werden. 100 bis 134 Mitarbeiter – zu Spitzenzeiten, wie an Weihnachten – sollen beschäftigt werden. An sechs Tagen in der Woche sollen 24 Stunden lang Pakete sortiert, verteilt und zugestellt werden. Der durchschnittliche Stundenlohn soll 11,33 Euro betragen. Eine neue Tramhaltestelle im Gewerbegebiet und ein Radweg für die Mitarbeiter, die beide den Weg zum Verteilzentrum erleichtern sollen, stehen noch zur Diskussion.

Im Drei-Schichtbetrieb sollen logistische Innovationen eingesetzt werden, wie beispielsweise eine intelligente und dynamische Routenplanung, intelligente Standorte zur Paketabholung sowie Transporttragetaschen, in denen die Amazon-Mitarbeiter 15 Pakete auf einmal tragen können, etwa für einen ganzen Straßenzug oder ein Mehrfamilienhaus. Neben Lichtenberg wird sich das Liefergebiet über Neu-Hohenschönhausen bis in Prenzlauer Berg hinein erstrecken.

Amazon-Verteilzentrum in Lichtenberg: Elektro-Lieferwagen geplant

Ebenso warb Freer im Wirtschaftsausschuss mit den Nachhaltigkeitszielen des Paket-Riesen, zum Beispiel durch den Einsatz von Elektro-Lieferwagen auch in Lichtenberg. Danben ist der Einsatz von 18 bis 22 Lkw’s geplant. Angedacht sind 200 Stellplätze für die Lieferwagen. Alle Fahrzeuge sollen auf dem Gelände Platz haben, für die enge Marzahner Straße gebe es Verkehrskonzepte.

Neben dem Einsatz eigener Mitarbeiter plant das US-Unternehmen, fünf bis zehn Berliner Firmen mit der Lieferung zu beauftragen. Dabei soll es sich um bis zu 300 Mitarbeiter handeln. „Die Firmen müssen die ausgemachten Löhne zahlen und Sozialabgaben leisten“, versicherte der Amazon-Manager.

Der stellvertretende Bezirksbürgermeister Kevin Hönicke (SPD) lobte die Neuansiedlung. „Es passt ins Gewerbegebiet“, sagte er. Dagegen sieht Roman Gabrowski (Linke) das Vorhaben eher kritisch. „Amazon hat keinen Tarifvertrag und der Stundenlohn ist für ein auskömmliches Leben zu wenig“, sagte er. Daraufhin bot Manager Freer dem Ausschuss eine Besichtigung der Amazon-Verteilzentren in Hoppegarten oder Tegel an, wenn die Corona-Lage es wieder zulässt, um sich ein Bild über die dortigen Arbeitsbedingungen machen zu können.

„Wir freuen uns, dass Sie in Lichtenberg Arbeitsplätze schaffen wollen“, verabschiedete der Ausschussvorsitzende Benjamin Hudler (CDU) den Amazon-Mitarbeiter. Der Wirtschaftsausschuss will aber gleichermaßen auch die Bezahlung im Auge behalten.