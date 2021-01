Berlin Lichtenberg: Sanierung von ehemaligen Stasi-Gebäuden gefordert

Langsam marode - die Gebäude der ehemaligen Stasi-Zentrale in der Normannenstraße.

Am Jahrestag der „Besetzung“ des ehemaligen Stasi-Geländes in Lichtenberg fordert der Verein „15. Januar“ den Bund zum Handeln auf.

Berlin. Fährt man zum ersten Mal mit dem Auto über die Frankfurter Allee nach Lichtenberg hinein, sollte eigentlich die Visitenkarte, das Aushängeschild des Bezirks, zu sehen sein. In der Realität starren den Fahrer große und marode Gebäude an, mit dunklen Fensterhöhlen.

„Der Bezirk ist aber hässlich – das denken doch die meisten hier zuerst“, sagt Christian Booß, Vorsitzender des Bürgerkomitees „15. Januar“. Mit den alten Bauten ist dann meistens die ehemalige Hochburg der Stasi aus DDR-Zeiten gemeint – die Zentrale vom Ministerium für Staatssicherheit (MfS). Am heutigen Standort des Stasi-Museums ließen Bund und Länder die Gebäude seit „Jahren verlottern, statt sie zu sanieren“, meint Booß bei einem Rundgang. In einer Stadt mit fehlendem Wohn- und Büroraum sei das ein Skandal.

Die Stasi-Zentrale nahm einen ganzen Häuserblock zwischen Frankfurter Allee, Magdalenenstraße, Normannenstraße und Ruschestraße ein. Am 15. Januar 1990 erstürmten DDR-Bürger das Zentrum der Staatssicherheit. Sie wollten damit die Vernichtung der Geheimdienstakten stoppen, die bald nach dem Mauerfall begonnen hatte. Die Erstürmung des Berliner Hauptquartiers und die Einnahme der Stasi-Verwaltungen in anderen Städten besiegelte das Ende der Staatssicherheit.

Es droht ein Abriss historischer Bausubstanz

„Wir konnten bisher nur zwei Führungen in den Bunker anbieten“, sagt Booß. Die „hässliche“ Visitenkarte Lichtenbergs an der Frankfurter Allee ist Booß‘ größtes Sorgenkind, die ehemaligen MfS-Abwehreinheiten. Die langen Häuserriegeln tragen noch alte Bausubstanz von Alt-Lichtenberg aus dem 19. Jahrhundert in sich.

„Die Senatskulturverwaltung versprach dem Bund das Grundstück für ein DDR-Großarchiv“, erzählt der Vereinsvorsitzende. Laut Berechnungen, so Booß, benötige ein solches Archiv jedoch mindestens 45.000 Quadratmeter Nutzfläche. Es drohen Abrisse historischer Bausubstanz.

Nichtsdestotrotz wird am heutigen Freitag online der Jahrestag der Eroberung der Stasi-Zentrale gefeiert, auf den folgenden Internetseiten unter www.buergerkomitee1501berlin.de oder www.horch-guck.de.