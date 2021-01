Lüftungsanlagen für alle Schulen noch im Januar

Berlin. Erste Impfungen, der Einsatz von mobilen Corona-Teststationen und der baldige Einbau von Lüftungsanlagen in allen 53 Schulen in Lichtenberg: Das waren einige der Themen im Gesundheitsausschuss am Dienstagabend.

„Es herrscht zurzeit eine hohe Solidarität zwischen unseren beiden Krankenhäusern“, lobte Bezirksstadtrat Martin Schaefer (CDU) in der Videokonferenz die Zusammenarbeit von Sana Klinikum und Evangelischem Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge. Außerdem sah Schaefer am Dienstagabend „erste positive Signale“ in den mobilen Impf-Teams, die in den Lichtenberger Krankenhäusern gerade die Mitarbeiter gegen Covid-19 impfen. Zwar gebe es auch in Lichtenberg eine „hohe Ansteckungsgefahr“ , wie der Lichtenberger Amtsarzt Dr. Frank Kunitz übermitteln ließ. Allerdings sei die Lage stabil.

Glücklicherweise habe es an den insgesamt 53 Lichtenberger Schulen „kein großes Ausbruchsgeschehen“ gegeben, berichtete Schaefer weiter. Fünf bis sechs Lernorte bekamen von einer mobilen Teststation Besuch. Auch das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (SLZB) hat ein Testmobil vom Senat beantragt – „in dem sich jede Kollegin, jeder Kollege freiwillig testen lassen kann“, was „zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls des Personals“ beitragen soll, ist auf der Internetseite vom SLZB zu lesen.

Lüftungsanlagen für alle 53 Schulen im Bezirk im Januar

Lüftungsanlagen gebe es für alle Lichtenberger Schulen im Januar. „Sie gleichen großen Kühlschränken, surren ein wenig“, erklärte Schaefer. Die Geräte sollen die Viruskonzentration in Innenräumen auf ein Minimum reduzieren. Allerdings werde es nicht für jeden Klassenraum eine derartige Anlage geben – nur für diejenigen Räume, in denen die CO2-Messgeräte dauerhaft einen zu hohen Wert anzeigen.

Einen ambitionierten Anruf erhielt Schaefer von einer 80 Jahre alten Lichtenbergerin. „Ihr Mann ist 90 Jahre alt und erhielt eine Einladung zum Impfen. Sie wollte wissen, warum sie nicht gleich mitgeimpft werden kann“, berichtet der Bezirkspolitiker. Die Seniorin kommt erst in ein paar Wochen dran.

Wegen „sehr voller Kita-Notbetreuung“ überlegt der Bezirk doch wieder die Systemrelevanz der Eltern einzuführen, um nicht zu viele Kinder auf engem Raum spielen zu lassen.

