Öffentliche Toilette im Ostseeviertel eröffnet

Ein weiteres öffentliches und barrierefreies WC wurde im Lichtenberger Norden in Betrieb genommen.

„Ob ich da wohl wieder rauskomme?“, fragte sich eine Seniorin, bevor sie auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde am Sonnabend auf die öffentliche Toilette ging. Ein bisschen Sorge schien ihr die „Berliner Toilette“, wie es außen dran steht, wegen des modernen Aussehens zu machen. Und dass man neben Bargeld und Karte sogar per App bezahlen kann. Seit Ende vergangenen Jahres gibt es in Lichtenberg ein weiteres öffentliches sowie barrierefreies WC.

Im Rahmen der „Modernisierung der Toiletteninfrastruktur“ durch den Stadtmöblierer Wall und das Bezirksamt Lichtenberg wurde die Toilette als Ersatz für ein älteres Modell am neuen Standort im Zentrum des Ostseeviertels, Ecke Ribnitzer Straße und Zingster Straße eingeweiht, informierte Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke). Der Standort in Hohenschönhausen wurde auf Betreiben von Wolfgang Horn ausgewählt, Mitglied des Vereins „Kiezaktiv im Ostseeviertel“.

Gerade für ältere Leute, Menschen mit Behinderungen und Familien mit Kindern sind die City-Toiletten eine große Erleichterung, findet das Bezirksoberhaupt. Insbesondere jetzt, da so viele öffentliche Einrichtungen und Geschäfte geschlossen haben.

Neben dem neuen Berlin-Design ist das WC vollständig barrierefrei. Das Euroschlüssel-System garantiert Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Assistenzpersonen einen kostenfreien Zugang.

„Als Stadtmöblierer liegen wir trotz Corona-Pandemie mit dem Austausch und dem Neuaufbau von Toilettenanlagen voll im Plan“, sagte die Regionalmanagerin von Wall GmbH. Für den Bezirk Lichtenberg seien von insgesamt 20 geplanten Berliner Toiletten insgesamt 10 fertiggestellt und in Betrieb.