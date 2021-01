Tiertafel vergibt Futter-Gutscheine für Hunde und Katzen

Berlin. Als ihr Mann nach langer schwerer Krankheit aus dem Leben scheidet, bleibt die 72 Jahre alte Helene allein mit dem verschmusten Kater „Ajax“ zurück. Mit der kleinen Rente schafft es Helene gerade so über die Runden. Dem Kater soll es auch jetzt an nichts fehlen. Was aber, wenn Ajax plötzlich krank wird und dauerhaft teures Spezialfutter benötigt? „Auch Menschen ohne Arbeit, wie die ehemalige Schlecker-Verkäuferin, Leute mit geringem Verdienst oder in Kurzarbeit und Studenten suchen uns auf, wenn sie zu wenig Geld zur Versorgung ihrer Tiere haben “, sagt Linda Hüttmann, Vorsitzende und Gründerin der Berliner Tiertafel. Zurzeit sind die Räumlichkeiten in Hohenschönhausen allerdings geschlossen, die bedürftigen Besitzer und ihre Tiere werden über Einkaufsgutscheine versorgt.

Seit 2014 unterstützt der gemeinnützige Verein regelmäßig Menschen, die aufgrund finanzieller Notlagen oder Einschränkungen Hilfe bei der Versorgung ihrer Haustiere benötigen. Der Verein sammelt Geld- und Sachspenden für Futter und Zubehör und gibt dieses an die Tierhalter weiter. Dafür erhielt die Tiertafel im Dezember den Ehrenpreis des Berliner Tierschutzes, der mit 1000 Euro dotiert ist. „Es ist eine schöne Sache, dass unser ehrenamtliches Engagement so gewürdigt wird“, meint die Vorsitzende. Wenn die allgemeine Lage es wieder zulasse, werde sie für alle 15 Mitarbeiter eine große Feier veranstalten.

Abgabestelle seit Oktober geschlossen

Die zurzeit ausgesetzte Futterausgabe findet normalerweise jeden zweiten Sonnabend am Standort der Tiertafel in der Wustrower Straße statt. Dafür wird an über 60 Stellen in Berlin gesammelt. Monatlich kommen über 250 Haushalte zusammen, um Futter, Medikamente oder notwendiges Zubehör für Haustiere zu holen. Es werden bis zu 500 Tiere versorgt, größtenteils Hunde und Katzen. Pro Monat werden so rund vier Tonnen Futter verteilt.

Wie bereits im Frühjahr vergangenen Jahres ist die Abgabestelle seit Oktober geschlossen. Doch die Hunde und Katzen brauchen natürlich trotzdem etwas zu fressen. Dafür sorgen Käthe Erdbrügger und ihre Kollegen. „Wir tüten gerade Futter-Gutscheine ein, die wir an 360 Adressen schicken. Diese können dann beim Futterhaus eingelöst werden”, sagt die Berlinerin. Ihre beiden Hunde Holla und Elfie wuseln durch die Abgabestelle, stets auf der Jagd nach neuen Streicheleinheiten.

Viele Privatleute scheinen auch während des Lockdowns ein Herz für Tiere zu haben. Für die Einkaufsgutscheine kamen Spenden in Höhe von 22.000 Euro für die Berliner Tiertafel zusammen - für Dezember und Januar. Plus 2.500 Euro für Weihnachtsgeschenke. Dazu gibt es einiges an Sachspenden. “Wir wissen gar nicht, wo wir das alles hinstellen sollen. Es geht ja nichts raus”, sagt Erdbrügger, während sie vor einem Berg an Hundefutter und einigen Tier-Adventskalendern steht. Mehrere Paletten mit Tiernahrung wurden bereits an eine Tierschutzorganisation weitergegeben.

Im Sachspendenlager sortiert Marlen Walter Hundeleinen und Transportboxen in Regale ein, die bis unter die Decke reichen. Platz ist auch hier rar. „Ich bin seit gut einem Jahr dabei. Ehrenamt und Tierliebe kann ich hier gut vereinen”, findet die junge Frau. Im Nebenraum hilft Lydia Ecke beim Beschriften der Gutscheine. Jeder der Ehrenamtler hat hier seinen Platz und seine Aufgabe.

Bis August 2019 hatte die Tiertafel ihren Sitz in Treptow-Köpenick. Doch es gab in der ehemaligen Kita schnell ein Platzproblem. “Wir brauchten größere Räume, Barrierefreiheit und sozialverträgliche Mieten”, erinnert sich Linda Hüttmann. Eine Petition mit 20.000 Unterschriften brachte den Wandel: Die einzige Tiertafel Berlins bezog ihre neue Futterausgabestelle in Lichtenberg. Finanzielle Unterstützung bei der Miete gibt es vom Senat. Seitdem wird dort normalerweise alle 14 Tage zwischen 11 und 15 Uhr Futter an bedürftige Tierhalter ausgegeben. In einem Praxisraum des Vereins behandelt eine Tierärztin die Leiden der tierischen Mitbewohner, impft und kastriert sie. Ein barrierefreies WC ist ebenso vorhanden.

"Die normale Futterausgabe fehlt uns schon"

Mit ihrem Bedürftigkeitsnachweis erhalten Besitzer Futter für maximal drei Tiere. Letztere werden in die Größen S bis XXL eingeteilt. Seit dem Ausbruch der Pandemie kämen nun auch Leute, die in Kurzarbeit oder durch Corona arbeitslos geworden sind, neu dazu. „Tiere gehören bei vielen einfach zur Familie. Viele sparen eher bei sich selbst, als ihrem Hund weniger Futter zu kaufen“, erklärt Linda Hüttmann.

Über die gelungene Gutschein-Aktion und den Tierschutzpreis sind alle froh, nur: „Die normale Futterausgabe, mit den Menschen und Tieren, fehlt uns schon”, sagt Linda Hüttmann. Sie vermisse den Mann, der immer seine Katze mitbringe. Bis es wieder soweit ist, werden fleißig weiter Gutscheine verschickt. Nach draußen geht es bald nur wieder für „Käthe“, wenn sie die Hunde von obdachlosen Menschen versorgt, um die sie sich einmal die Woche am Bahnhof Zoo kümmert. Die Besitzer bekommen dann gleich eine warme Mahlzeit mit. “Ich koche dann immer für eine ganze Kompanie“, sagt sie über die Tiertafel-Initiative. Schließlich sollen Tier und Mensch etwas zum Essen haben.

„Egal wie wenig Geld und Besitz du hast, ein Tier zu haben, macht dich reich“ - das wollen Linda Hüttmann und ihre Mitstreiter weiterhin vielen Menschen auch in diesen Krisenzeiten ermöglichen.

Weitere Infos unter www.tiertafel.org