Natur und Kultur: Fünf-Seen-Tour durch Berlin

Reizvolle Entdeckungen in Berlin: Der Spaziergang führt von Lichtenberg nach Weißensee – vorbei an fünf bekannten Gewässern.

Berlin. Die Tram M8 hat uns vom S-Bahnhof Landsberger Allee zur Haltestelle Anton-Saefkow-Platz gebracht. In Fahrtrichtung führt nach wenigen Metern ein Weg in eine Grünanlage zur schmucken Villa am Fennpfuhl. Erbaut 1905 diente sie von 1986 bis 2007 als Standesamt. Heute ­können hier in normalen Zeiten Familien­feiern abgehalten werden. Ein Stück ­weiter ist schon das Wasser des Fennpfuhls zu erkennen. Um den kleinen See herum erstreckt sich der Fennpfuhlpark mit rund 9,5 Hektar Größe.

Man kann dann den See umrunden, wir aber halten uns links, kommen an einigen künstlerischen Plastiken vorbei und überqueren den hübschen Steg. Dann weiter nach links und geradeaus, bis die Anlage an einem Weg endet. Von Weitem ist links ein Imbiss zu sehen, ­dahinter führt die Franz-Jacob-Straße nach rechts über die Landsberger Allee, wo die Judith-Auer-Straße beginnt. Sie endet an der Hohenschönhauser Straße, auf der anderen Seite beginnt der riesige Stadtpark Prenzlauer Berg. Ihn kann man stundenlang erkunden. Wir aber gehen einen kleinen Trampelpfad hoch zu einem befestigten Weg, nach links und über eine Kuppe mit Liegewiesen. Rechts befindet sich ein Spielplatz mit Holzgeräten. Wir gehen den Berg hinunter und an der ersten Gabelung gleich wieder rechts bergab.

Auf die riesige Brauerei folgt das Sportzentrum

Der Alte Wasserturm am Obersee in Alt-Hohenschönhausen.

Foto: Martin Schwarz

Unterhalb des Parks beginnt eine große Fläche mit diversen Kleingartenkolonien. Der Weg führt vom Park weg, vorbei am Restaurant „Die Laube“ und schnurgerade aus bis zum Weißenseer Weg. Auf der ­anderen Seite erblickt man das beeindruckende Gebäude der Berliner-Kindl-Schult­heiss-Brauerei. Ebenso beeindruckend: zahllose Getränkekisten, die sich auf dem Gelände stapeln. Die sieht man gut, wenn man den Weißenseer Weg überquert und schräg gegenüber die Fritz-Lesch-Straße betritt. Ab hier wird es sportlich: Wir befinden uns auf dem Gelände des Sportforums Hohenschönhausen, nach dem Olympiapark das zweitgrößte Sport- und Trainingszentrum Berlins. Rechts steht die Lilli-Henoch-Sporthalle mit ihrer besonderen Architektur.

Die Fritz-Lesch-Straße mündet durch eine offene Gartentür in den Orankeweg. Nach rechts, dann etwas weiter hinten nach links hinter einem Bach einen Trampelpfad nehmen. Der führt direkt zum Oranke­see. An diese Stelle werden wir ­später ­zurückkehren, nun aber geht es nach rechts, vorbei an den „Orankesee Terrassen“, ein griechisches Restaurant, das momentan auch Speisen zur Abholung bereithält. Wir folgen dem Weg am Wasser, der einen Hügel hochführt zur Oberseestraße. Und genau jener Obersee ist jetzt von hier zu sehen. Der Weg führt rechts am Gewässer entlang, vorbei am schmucken Alten Wasserturm bis hin zu jener Stelle, wo der Pfad vom See wegführt hin zur Käthestraße, die nach links in die Oberseestraße mündet.

Mies van der Rohe inmitten von Frauennamen

Es geht links weiter durch eine Siedlung, bei der die Straßen Frauennamen tragen. Kurz bevor die Klarastraße rechts abgeht, steht links das Mies-van-der-Rohe-Haus, erbaut 1932 vom großen Architekten und heute ein Ort für moderne Kunst (leider momentan geschlossen). Die Klarastraße mündet in die Suermondtstraße. Sie gilt es nun zu überqueren, auch die Gleise in der Straßenmitte. Auf der anderen Seite rechts kommt nach einigen Metern ein kleines Gartentor mit einem Schild, auf dem die Zahl 70 steht. Dies ist der Eingang zum ­Gelände rund um den Faulen See. Plötzlich steht man buchstäblich im Wald. Einen Hang hinunter an einem Waldspielplatz vorbei beginnt unten ein unbefestigter Weg, auf dem immer wieder der Faule See zu sehen ist, wenn wir ihn nach rechts gehend umrunden. Es ist zu erkennen, das der See schon mehr Wasser geführt hat.

Die reizvolle Umrundung des Sees endet an der Suermondtstraße. Schräg ­gegenüber beginnt ein Spazierweg namens Orankestrand, der uns zurückbringt zum Orankesee. Nach einer Linkskurve geht es rechts ab zum Orankeweg. Ihm folgen wir nach rechts, über die Hansa­straße hinweg, bis der hübsche Pfad in die Indira-Gandhi-­Straße mündet. Nach rechts sind es nun etwa 500 Meter, und wir haben den letzten See des Ausflugs erreicht. Der Weiße See ist das beliebteste dieser Gewässer und entsprechend bei Spaziergängern gefragt. Wir umrunden ihn links gehend, um dann beim Fensterverkauf am Strandbad Weißensee mit einem heißen Getränk belohnt zu werden. Oben auf der Berliner Allee bringt uns die Tram 4 zum Alexanderplatz.

Ausflug-Info