Pflegekräfte wegen Personalmangel an der Belastungsgrenze

Berlin. In einer Konferenz haben Lichtenberger Akteure im Gesundheitssektor Bilanz zur Gesundheitswirtschaft in Pandemiezeiten gezogen. Evaluiert wurde vor allem, wie Krankenhäuser, Pflegeheime und medizinisches Personal durch die Krise kommen.

Der tödliche Corona-Ausbruch in einem Lichtenberger Pflegeheim sorgte erst kürzlich für Schlagzeilen. Gleich zu Anfang der Konferenz lag der Fokus daher auf die Ältesten im Bezirk. „Wir müssen den Pflegeprozess ganz neu denken und ausrichten“, sagt Mihaela Cinca, Leiterin des Seniorendomicil Gotlindestraße. Die Bewohner über die neuesten Entwicklungen im Pandemiegeschehen aufzuklären und die unter dem Besuchsverbot Leidenden seelisch zu unterstützen, gehöre zu den Hauptaufgaben ihrer Mitarbeiter. Auch unter diesen sei die psychische Belastung immer noch sehr hoch. Zudem sorgen die hohen Kosten für hygienische Schutzausrüstung für Probleme. „Allein die Ausrüstung zu beschaffen, war ein Kampf“, erinnert sich Cinca.

Pflegedirektor warnt vor Belastung im sozialen Bereich

Unter fehlender Ausrüstung hatten die Krankenhäuser im Bezirk weniger zu leiden. „Wir hatten bessere Startbedingungen als Pflegeheime, da wir infektionsschutztechnisch besser ausgestattet sind“, sagt Uwe Kropp, Pflegedirektor am Evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge. Trotzdem hofft auch er, dass sich eine dritte Infektionswelle verhindern lässt. Die Pandemie belaste seine Mitarbeiter zunehmend auch sozial, so Kropp. Aufgrund ihrer Arbeit müssen Krankenhausangestellte privat besonders vorsichtig sein. Verabredungen zu treffen gerate zur moralischen Frage, die sich auch auf die Kinder von Pflegekräften überträgt.

Überhaupt, so stellt sich schnell heraus, ist der Mangel an Fachkräften das drängendste Problem. Die Pandemie habe gezeigt, dass notwendige Infrastruktur schnell geschaffen werden könne, sagt Torsten Jens Adrian, Stabsstellenleiter Recht und Versicherung am Sana-Klinikum Lichtenberg. Aber: „Was helfen uns freie Betten, wenn wir nicht das Personal haben, alle Patienten zu pflegen?“

Pflegekräfte in Ausbildung stehen ohne Praktikumsplätze da

An der Ludwig Fresenius Schule in Lichtenberg werden Fachkräfte in unterschiedlichsten Pflegebereichen ausgebildet. Im Frühjahr habe man noch viel auf digitale Lehre gesetzt, nun versuche man jedoch, so weit es gehe, in Präsenz zu unterrichten, sagt Standortleiterin Anke Gerth. Logo- und Ergotherapeuten ohne Praxisunterricht auszubilden, sei schwierig. Problematisch ist die Pandemie für die angehenden Pflegekräfte aber noch aus anderen Gründen: Viele fänden momentan keine Praktikumsplätze. Gerth appelliert daher an Unternehmen im Bezirk und darüber hinaus, die Auszubildenden bei sich zu beschäftigen, damit sie ihre Ausbildung abschließen und so dem Fachkräftemangel entgegenwirken können.

Die allgemeine Wertschätzung, die Pflegekräfte im Moment erfahren, könnte dazu führen, dass sich zukünftig mehr junge Menschen für pflegende Berufe entscheiden, hofft Adrian. Dazu müsste der Beruf insgesamt attraktiver und etwa das monetäre Gefälle zwischen dem Gehalt von Ärzten und Pflegekräften ausgeglichen werden.

Eltern raten Kindern von Pflegeberufen ab

Wie schwierig es mitunter ist, junge Menschen für den Pflegebereich zu begeistern, weiß Lichtenbergs Wirtschaftsstadtrat Kevin Hönicke (SPD). Er treffe immer wieder auf Widerstand aus dem Elternhaus. Wegen harter Arbeitsbedingungen und schlechter Bezahlung redeten Eltern ihrem Nachwuchs den Pflegeberuf oft aus.

„Wir sollten daher auch für Umschulungsmaßnahmen werben und sie unterstützen“, so Hönicke. In Lichtenberg gebe es viele Alleinerziehende, die sich womöglich für einen Pflegeberuf interessierten, diesen aber wegen der Arbeitszeiten nur schwer ergreifen könnten. Auch hier gelte es, kreative Lösungen zu treffen.

Kein W-LAN im Pflegeheim

Der während der Pandemie viel beschworene Digitalisierungsschub ist übrigens auch im Pflegebereich spürbar. Es könne nicht sein, dass es eine Frage des Glücks sei, ob man während der Pandemie mit seinen Angehörigen im Pflegeheim Kontakt aufnehmen könne, weil nicht alle Heime über W-LAN verfügten, sagt Hönicke. Der Stadtrat will daher zügig dafür sorgen, alle kommunalen Pflegeheime im Bezirk mit einem Internetanschluss und entsprechenden Geräten auszustatten.

Und auch einige Apotheken im Bezirk wollen den Prozess der Medikamentenbeschaffung digitalisieren. „Wir haben zu Beginn der zweiten Welle einen Shop auf unserer Homepage eingerichtet, in dem Anwohner ihre Medikamente bestellen können“, erzählt Anke Rüdiger von der Castello-Apotheke. Man könne so viel schneller liefern als Internet-Apotheken, da sich die Kunden ja meist in unmittelbarer Nähe befinden. Noch einfacher funktioniert der Medikamentenkauf mit dem e-Rezept. Das Modellprojekt spart Zeit und Wege: Nach einem Arztbesuch bekommen Patienten ein elektronisches Rezept, das sie bei der Apotheke ihrer Wahl einlösen können. Ein Bote bringt die Medikamente anschließend zum Patienten nach Hause.