Kein Abriss mehr auf ehemaligem Stasi-Gelände

Berlin. Zum Gelände der ehemaligen Stasizentrale in Lichtenberg liegt nun erstmals eine bauhistorische Studie vor, die in Kürze auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Was genau auf dem Gelände zwischen Frankfurter Allee und Ruschestraße passieren soll, steht über 30 Jahre nach der Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit immer noch nicht wirklich fest. Zu einem „Campus für Demokratie“ soll das Gelände werden, so wurde es schon 2013 beschlossen. Passiert ist seitdem wenig, viele Gebäude stehen leer. Lediglich das Haus 6 wurde Anfang des Jahres abgerissen, was bei den auf dem Gelände aktiven Initiativen für Empörung gesorgt hatte. Mithilfe der bauhistorischen Studie sollen Abrisse künftig vermieden werden, so nun ihre Hoffnung.

Die Autoren der Studie sind sich der schwierigen Ausgangslage auf dem Gelände bewusst. „Widersprüchlich wie der Ort ist die aktuelle Situation“, heißt es eingangs in der Studie, die der Berliner Morgenpost vorab vorliegt. „Ein lebendiger Gesundheitsstandort, aktive Informations-, Museums-, Archiv- und Forschungseinrichtungen, wahrnehmbarer Leerstand sowie irritierende Relikte eines einst vollständig von der umgebenden Stadt abgeschotteten Archipels.“

Gelände gleiche einer Bauausstellung der DDR-Architektur

Ziemlich klar wird empfohlen, in die Gebäudestruktur nur in Ausnahmefällen einzugreifen. Der Wert des Orts liege nicht im Gebäude an sich begründet, sondern im Gesamtgefüge, erklärt Eckhard Hasler, der die Studie zusammen mit Marie Josée Seipelt verfasst hat. „Es ist sich zu vergegenwärtigen, dass jede Form der Ergänzung eine Umgewichtung und Umwertung dieses Gefüges erzeugen kann, das im Zuge der sukzessiven Entwicklung des MfS-Geländes entstanden ist“, heißt es in der Studie. Das Gelände gleiche einer Bauausstellung der DDR-Architektur, da die Gebäude nach und nach und ganz im Stile ihres Jahrzehnts gebaut wurden. „Man kann am Gelände ablesen, dass es nicht so groß geplant war“, sagt auch der Historiker Christian Booß vom Verein Bürgerkomitee 15. Januar. Über die Jahre seien immer mehr Gebäude hinzugekommen.

Dabei sind nicht nur die Gebäude an sich wichtig. Die Macht der Stasi zeige sich nämlich auch in den Perspektiven. „Wenn man sich an den Schreibtisch des Stasichefs Erich Mielke setzte, hatte man eine Sichtachse bis zum Fernsehturm“, erklärt Hasler. Der Charakter des Überwachungsstaats wird auch anhand der Architektur nachvollziehbar.

Charakter des Überwachungsstaats spiegelt sich in der Architektur

Diese Erkenntnisse ließen sich nun auch an anderen Stellen nutzen. An Stelle des Hauses 6, das Anfang des Jahres aus Gründen der Baufälligkeit abgerissen worden ist, besteht nun an der Magdalenenstraße eine Baulücke. Geht es nach Booß, sollte diese nun auch bleiben. „Jetzt ist nämlich der Blick frei auf das Gefängnis in der Madgalenenstraße“, sagt er. Heute befindet sich darin eine Gefängnisanstalt für Frauen, zu DDR-Zeiten sei das Gelände auch für die Stasi wichtig gewesen. Außerdem wurden dort während der sowjetischen Besatzungszeit hunderte von Todesurteilen vollstreckt.

Herausfordernd wird in den nächsten Jahren vor allem der Neubau auf dem Gelände. Erst am Donnerstag hatte der Bundestag beschlossen, die Stasiunterlagen ins Bundesarchiv zu überführen. Das Bundesarchiv, ansässig in Lichterfelde, könnte ganz auf das ehemalige Stasi-Gelände ziehen, so die Überlegung. Doch wegen der Statik können in den Bestandsgebäuden kaum schwere Akten gelagert werden, daher müsste ein Neubau entstehen. Dafür ist auf dem dichtbebauten Areal allerdings wenig Platz. Ein Neubau sei praktisch nur im südlichen Hof nach Abriss des Technikgebäudes möglich, heißt es in der Studie. Generell gilt jedoch die Empfehlung: Kein weiterer Abriss.

Dass die bauhistorische Studie so lange nicht öffentlich zugänglich war, findet Booß unmöglich. Es seien Bürgerbeteiligungen durchgeführt worden, ohne dass die Bürger die Studie kannten, sagt er. Auch in die Integrierte Stadt- und Entwicklungskonzeption (ISEC), die den rechtlichen Rahmenplan für das Gelände stelle, sei die Studie nicht eingeflossen. Booß gehe es dabei nicht darum, das gesamte Gelände unter Denkmalschutz zu stellen. „Das würde die Situation eher verkomplizieren, da dann womöglich kompletter Stillstand auf dem Gelände herrscht“, sagt der Historiker. Er wünsche sich nur, dass vor schwerwiegenden Entscheidungen künftig die Studie zurate gezogen werde.