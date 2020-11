Lichtenberger Heim: Weitere Bewohner werden verlegt

Nach zahlreichen Coronafällen in dem Lichtenberger Pflegeheim ist am vergangenen Freitag ein Teil der Pflegeeinrichtung evakuiert worden.

Am Dienstag sollen drei weitere Bewohner in andere Einrichtungen verlegt werden. Personal und Bewohner werden auf Coronavirus getestet.

Berlin. Nachdem schweren Corona-Ausbruch in dem Pflegeheim des Träger Kursana in Lichtenberg bleibt die Zahl der Verstorbenen nach einer Coronavirus-Erkrankung bei 14. Das teilt eine Kursana-Sprecherin am Dienstag auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mit. Weiteren Angaben zufolge sollen im Laufe des Tages sollen noch drei Bewohner des Hauses, die mit dem Coronavirus infiziert sind, in umliegende Einrichtungen verlegt werden.

Zudem führt das Gesundheitsamt am Dienstag eine weitere Testung aller Bewohner und Mitarbeiter durch. „Sollten sich dabei noch weitere positive Fälle im Haus ergeben, wird über das weitere Vorgehen beraten“, sagt die Sprecherin. Den in der Einrichtung verbliebenen Bewohnern gehe es soweit gut, so die Sprecherin.

Kursana will Hinweisen auf Fehlverhalten nachgehen

Seit Bekanntwerden des Ausbruchs am vergangenen Freitag prüft der zuständige Amtsarzt, inwieweit die Schutzmaßnahmen eingehalten worden sind. Laut Lichtenbergs Gesundheitsstadtrat Martin Schaefer (CDU) hatten sich Anzeichen verdichtet, dass Mitarbeiter mit Symptomen einer Coronavirus-Erkrankung zur Arbeit erschienen sind. Bislang weist Kursana solche Vorwürfe zurück. Die Betreiberfirma will aber bei der Aufarbeitung des Ausbruchs helfen. „Selbstverständlich gehen wir allen konkreten Hinweisen auf Fehlverhalten sofort nach“, sagt die Kursana-Sprecherin.