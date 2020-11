Kaskelkiez besteht zu über 40 Prozent aus Eigentumswohnungen

Berlin. Lichtenberg wird seit Jahren immer beliebter. Während Wohnraum in den Innenstadtbezirken knapper und teuer wird, weichen vor allem Familien zunehmend nach Lichtenberg aus, das gut an den ÖPNV angeschlossen ist und verstärkt im Kita- und Schulbau aktiv ist. Seit wenigen Jahren sind daher auch hier zwei Gebiete zu Milieuschutzgebieten erklärt worden. Konkret bedeutet das: Modernisierungen müssen seit 2017 im Kaskelkiez und seit 2018 im Weitlingkiez genehmigt werden, zudem gelten strengere Regeln bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. Ziel ist der Erhalt des Kiezcharakters, sowohl was die städtebauliche Eigenart als auch die Bevölkerungsstruktur angeht. Trotz des Sonderstatus’ steigt die Zahl an Umwandlungen in beiden Kiezen jedoch stetig. Das ging aus einer schriftlichen Anfrage der Abgeordneten Hendrikje Klein (Linke) an den Senat hervor.

So wurden im Weitlingkiez 2018 noch acht Anträge auf Umwandlung gestellt. 2019 waren es bereits 67. Gleichzeitig wurden etliche Umwandlungen vollzogen, die aus den vorherigen Jahren noch anstanden: So konnten 2017 ganze 359, ein Jahr später 151 und 2019 schließlich 185 Umwandlungen erfolgen.

Im Kaskelkiez erfolgte die Entwicklung dynamischer: 2017 wurden 34 Anträge auf Umwandlung gestellt, 2018 waren es 39, im letzten Jahr jedoch nur noch sieben. Diese vergleichsweise niedrige Zahl rühre daher, dass das Gebiet rund um die Kaskelstraße viel kleiner sei als das Gebiet Weitlingstraße, heißt es auf Nachfrage aus dem Lichtenberger Amt für Stadtentwicklung. „Dort wird weniger verkauft bzw. der Prozess der Umwandlung war schon weiter fortgeschritten, bevor die dortige Milieuschutzverordnung in Kraft trat.“

Doch scheinbar erfolgte 2019 nur eine Atempause im Kaskelkiez. Bereits im ersten Halbjahr 2020 wurden nämlich 28 Anträge auf Umwandlung gestellt. Auch im Weitlingkiez geht es ähnlich weiter: Mit 71 Anträgen wurden hier im ersten Halbjahr 2020 bereits mehr Anträge gestellt als 2019.

Modernisierungen in fast allen Fällen genehmigt

In Milieuschutzgebieten ist die Umwandlung von Miet- zu Eigentumswohnungen nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. So dürfen Eigentümer nach der Umwandlung ihre Wohnungen sieben Jahre lang nur an die darin wohnenden Mieter veräußern. Abgelehnt wurde die Umwandlung in den letzten Jahren in Lichtenberg übrigens nie. Und auch von den Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, die in Milieuschutzgebieten nur mit Genehmigung erfolgen dürfen, wurden kaum welche untersagt. Am häufigsten wurden dabei Modernisierungen innerhalb von Wohneinheiten vorgenommen. 32 Mal wurden in den letzten Jahren Maßnahmen dieser Art in den beiden Kiezen genehmigt, einmal wurden sie untersagt sowie achtmal teilversagt.

In beiden Lichtenberger Milieuschutzgebieten ist die Eigentumsquote in den letzten Jahren rasant gestiegen. Bestand das Gebiet rund um die Kaskelstraße 2015 noch zu 28,4 Prozent aus Eigentumswohnungen, waren es 2018 bereits 42,8 Prozent. Im Weitlingkiez stieg die Quote in diesen Jahren von 15 auf 22 Prozent. Daten für 2019 liegen noch nicht vor.

Hohe Zahl an Neubauten beeinflusst Eigentumsquote

Eine Bewertung der Entwicklung will der Senat nicht vornehmen. „Die dämpfenden Wirkungen der Umwandlungsverordnung auf die Entwicklung der Eigentumsquote sind für beide Gebiete aufgrund der kurzen Laufzeiten (Gebiete erst aktiv seit Mitte 2017 bzw. Mitte 2018) noch nicht ablesbar“, heißt es in der Antwort von Seiten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Zu beachten sei aber, dass im Gebiet Kaskelstraße eine vergleichsweise hohe Anzahl an Eigentumswohnungen neu gebaut wurden. Im Weitlingkiez habe dagegen die Umwandlung den maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Eigentumsquote.

Dass dem Senat die Entwicklungen in Milieuschutzgebieten missfällt, macht Staatssekretärin Wenke Christoph (Linke), die die Anfrage für die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Bauen beantwortete, an anderer Stelle deutlich. „Das Land Berlin hat in den Jahren 2017, 2018 und 2019 Vorschläge zur ersatzlosen Streichung des Tatbestands § 172 Abs. 4 S. 4 Nr. 6 BauGB an Bund und Länder gerichtet, was aufgrund der politischen Mehrheitsverhältnisse erfolglos blieb“, heißt es.

Unter Nummer Sechs in diesem Gesetz wird die Sonderregelung geführt, die eine Umwandlung möglich macht, wenn der Eigentümer sich verpflichtet, sieben Jahre lang nur an Mieter zu verkaufen. „Der Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (Stand 9. Juni 2020) eines Gesetzes zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz) reagierte nicht auf die von Berlin und anderen Bundesländern geforderte ersatzlose Streichung der Regelung ‘Nr. 6’.“ Die Stadt Berlin setze sich im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens aber weiterhin für dessen ersatzlose Streichung ein.