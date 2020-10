Dicht an dicht und ohne Maske verfolgen die Besucher am Donnerstag die Flugshow im Tierpark

Corona-Regeln Besucher sitzen dicht an dicht in Flugshow im Tierpark

Berlin. Am vergangenen Donnerstag war ein Leser der Berliner Morgenpost zu Besuch im Tierpark. Dort werden in einem Amphitheater regelmäßig Flugshows gezeigt. Die Pfleger präsentieren mit verschiedenen Greifvögeln Kunststücke und Dressuren, manche Tiere sitzen auch einfach auf dem Arm der Pfleger und werden vorgestellt. Was den Leser überraschte, teilte er noch am selben Abend in einer E-Mail der Morgenpost mit: „Angesichts der steigenden Infektionszahlen saßen die Zuschauer dicht gedrängt und ohne Maske.“ Das sei einfach skandalös. Zum Beweis hatte er ein Foto mitgeschickt.