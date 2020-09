Siegerentwurf für neue ISS steht fest

In der Straße Am breiten Luch entsteht bis 2025 eine neue ISS.

In Neu-Hohenschönhausen wird eine neue Schule für 725 Schüler gebaut. Ab 2025 soll hier in verschiedenen „Compartments“ gelernt werden.

Berlin. Am breiten Luch in Neu-Hohenschönhausen können die Bauarbeiten nun bald beginnen: Der Schulbauwettbewerb für die zwischen Falkenberger Chaussee und Wartenberger Straße entstehende Integrierte Sekundarschule (ISS) ist abgeschlossen. Gewonnen hat der Entwurf der Berliner „Renner Architekten“ in Kooperation mit „KHR Architecture“ aus Kopenhagen.