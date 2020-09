Berlin Lichtenberg: Neue Kinderschutzambulanz eingerichtet

Berlin. Im Sana Klinikum Lichtenberg gibt es nun eine Kinderschutzambulanz. In Berlin ist es die sechste Einrichtung dieser Art. Zur Vertragsunterzeichnung erschienen auch die beteiligten Senatorinnen, Sandra Scheeres für Bildung, Jugend und Familie (SPD) sowie Dilek Kalayci für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (Linke).

In Kinderschutzambulanzen arbeiten Ärzte und Fachkräfte verschiedener Bereiche zusammen: So sind Experten der Kinderheilkunde, der Kinderchirurgie und -neurologie, der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Augenheilkunde und der Radiologie beteiligt. „Acht Personen sind bei uns in Lichtenberg im Team“, sagt Volker Stephan, Ärztlicher Direktor des Sana Klinikums Lichtenberg. Wichtigkeit besitzen die Kinderschutzambulanzen vor allem für die Jugendämter: Hier wird die medizinische Diagnostik bei Kinderschutzfällen durchgeführt, um zu prüfen, ob betroffene Kinder und Jugendliche Gewalt erlebt haben.

Vernetzung zwischen Jugendamt und Medizin stärken

Manchmal habe man im Jugendamt lediglich die Vermutung, dass Kinder misshandelt worden seien, sagt Scheeres. Daher sei es wichtig, sich dessen auch von medizinischer Seite zu versichern. „Mit der Einrichtung der regionalen Kinderschutzambulanzen wurde das Ziel erreicht, dass Jugendämter, Kliniken und Ärzte enger zusammenarbeiten.“

Die Verbindung von Kinder- und Jugendhilfe und medizinischer Diagnostik sei sehr wichtig, betont auch Kalayci. „Kinderschutz funktioniert am besten, wenn die Diagnostik möglichst schnell erfolgt.“ Ob Kinder Gewalt erlebt haben, ist nämlich selbst in der Kinderschutzambulanz nicht immer eindeutig festzustellen. Im letzten Jahr konnte bei 36 Prozent der Fällen keine eindeutige Aussage getroffen werden, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt oder nicht. 2016 lag dieser Wert allerdings noch bei 49 Prozent.

Am häufigsten besteht Verdacht auf körperliche Misshandlung

Etwa 58 Prozent der in die Kinderschutzambulanzen überwiesenen Fälle gingen 2019 vom Jugendamt aus. Mit 23 Prozent überwiesen Kinderkliniken Kinder und Jugendliche am zweithäufigsten in die Schutzambulanzen. Der Anteil der niedergelassenen Ärzte, die die konsiliarischen Beratungen der Kinderschutzambulanzen nutzten, ist im letzten Jahr zwar gestiegen, liegt mit neun Prozent aber noch hinter der aus sonstigen Akteuren bestehenden Gruppe.

Der häufigste Überweisungsgrund war dabei im letzten Jahr der Verdacht auf körperliche Misshandlung. Mit einigem Abstand bestand am zweithäufigsten der Verdacht auf sexualisierte Gewalt, gefolgt von dem Verdacht auf emotionale Misshandlung.

Seit 2016 gibt es in Berlin Kinderschutzambulanzen. In den letzten vier Jahren wurden mehr als 2130 Kinder und Jugendlichen in den Kinderschutzambulanzen vorgestellt. Einrichtungen dieser Art bestehen in der Charité in Mitte, in den DRK Kliniken Berlin Westend in Charlottenburg, im St. Joseph Krankenhaus in Tempelhof, im Helios Klinikum in Buch und im Vivantes Klinikum Neukölln.

Mit der neuen Ambulanz in Lichtenberg soll nun auch im Ostteil der Stadt der Kinderschutz gestärkt werden. Gefördert werden die Kinderschutzambulanzen vom Land Berlin. Dafür werden jährlich 862.500 Euro von der Familien- und Gesundheitsverwaltung bereitgestellt.