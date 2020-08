Berlin Lichtenberg: Flexible Kinderbetreuung soll Alleinerziehende entlasten

In Lichtenberg können Alleinerziehende ihre Kinder spontan in Stadtteilzentren betreuen lassen. Zehn Standorte sind schon dabei.

Berlin. In Lichtenberg können Alleinerziehende ihre Kinder seit 2017 auch außerhalb der Kita-Öffnungszeiten betreuen lassen. Zwischen 9 und 18 Uhr können Kinder stundenweise in Stadtteilzentren beaufsichtigt und die Eltern so entlastet werden. Mittlerweile bietet zehn Zentren in Lichtenberg die flexible Kinderbetreuung an, sagt Sarah Wendler vom Netzwerk Alleinerziehende Lichtenberg, das die Betreuung organisiert. „Somit sind wir bis auf Rummelsburg und den Stadtranddörfern in jedem Stadtteil präsent.“