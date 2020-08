Aktion Noteingang bietet Schutz bei Gewalt und Anfeindungen

Wer dieses Plakat, hochgehalten von Bezirksbürgermeister Michael Grunst, an seine Tür oder in sein Fenster klebt, bietet Betroffenen Schutz bei Gewalt.

Berlin. In Lichtenberg soll eine Plakataktion für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum sorgen. Wer künftig einen Sticker oder ein Poster mit dem „Noteingang“-Motiv an der Tür oder im Fenster anbringt, signalisiert, dass er Anfeindungen und Gewalt entgegensteht. Mit dem Plakat sollen sichere Orte markiert werden, an denen von physischer oder verbaler Gewalt betroffene Menschen Schutz suchen können und Hilfe erfahren.