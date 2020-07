Postkarten aus dem Bezirk: So sieht Lichtenberg gemalt aus

Hartmann hat den Bezirk Lichtenberg in alle Himmelsrichtungen durchwandert. Auch in Neu-Hohenschönhausen machte er halt.

Berlin. Postkarten aus Lichtenberg: Wohl eher selten werden Urlaubsgrüße aus dem ehemaligen Berliner Ostbezirk verschickt. An fehlenden Motiven kann das jedoch nicht liegen: Der Maler Klaus Hartmann hat kürzlich eine ganze Postkartenserie mit Szenerien aus Lichtenberg gestaltet. Darunter etwa die Trabrennbahn aus Karlshorst, ein Blumengeschäft vor Hohenschönhausener Plattenbaukulisse oder Enten auf dem Malchower See.

Schon als Kind in der DDR habe er Postkarten gesammelt, sagt Hartmann, der im Rahmen einer Künstlerresidenz in den Lichtenberg Studios gearbeitet hat und seine Werke nun im Erdgeschoss des Stadthauses Lichtenberg ausstellt. Seine Eltern hatten Kontakte in das sozialistische wie westliche Ausland und erhielten so regelmäßig Postkarten aus verschiedensten Ländern. „Es hat wohl auch mit der fehlenden Reisefreiheit in der DDR zu tun, dass mich die Postkarten so faszinierten“, meint Hartmann, der in Sachsen-Anhalt aufwuchs.

Doch auch ästhetisch begeisterten ihn die Karten: So waren die westlichen Karten meist glänzend und in knalligen Farben gestaltet, die sowjetischen hingegen eher matt und manchmal seltsam verfärbt. Zudem interessierten ihn die Grafiken auf der Rückseite oder die unterschiedlichen Ränder, erzählt Hartmann und zeigt auf eine in Form eines Kleeblatts gestaltete Karte aus Montreal, die ebenfalls in der Ausstellung gezeigt wird. Auch die meisten seiner Bilder haben farbige Ränder, deren Farben sich mitunter im Bild wiederfinden oder mit den Motiven kontrastieren.

„Lichtenberg ist voller Brüche“

Normalerweise zeugen Postkarten von einer Idylle, die es so gar nicht gibt; geschönte Szenerien, wolkenfreier Himmel und durchweg lachende Gesichter. Doch von Kitsch oder übertriebener Landschaftsromantik ist bei Hartmann wenig zu spüren. Mitunter sind die Motive auch zusammengesetzt, verschiedene Fundstücke miteinander kombiniert.

Hartmann hat sich den Bezirk in langen Spaziergängen und Ausflügen erschlossen.

Foto: Julia Hubernagel

So fand er bei einem Besuch im Stasi-Museum in einem Buch ein Foto, das Frauen im Boxring zeigte und als Beispiel für westliche Dekadenz gelten sollte. Auf der Leinwand kombinierte Hartmann das Motiv mit einem pinken Schriftzug, gefunden auf einem Handtuch im Don Xuan Center, dem vietnamesischen Großmarkt an der Herzbergstraße.

„Lichtenberg ist voller Brüche“, meint er. Wochenlang hat der 50-Jährige Streifzüge durch den Bezirk unternommen und Schnappschüsse gemacht. Die verschiedenen Ortsteile musste er sich dabei erst erschließen, denn „ich kannte Lichtenberg gar nicht richtig“, so Hartmann, der heute in Pankow lebt. So durchquerte er die 7,2 Quadratmeter Lichtenberger Fläche, von den gläsernen Neubauten in der Rummelsburger Bucht bis hin zu den Hochhaussiedlungen in Hohenschönhausen.

Verlassene Orte und tierisches Leben

So divers wie der Bezirk sind so auch die entstandenen Postkarten Hartmanns: Flamingos im Tierpark, das ehemalige Städtische Flußbad Lichtenberg oder absurde Kleidungsstücke, angeboten im Don Xuan Center, sind in unterschiedlichen Größen zu sehen. Man hätte auch monothematisch mit der Serie über Lichtenberg vorgehen können, meint Hartmann. „Ich habe erst überlegt, nur asiatische Restaurants und Imbisse zu zeigen.“ Schließlich habe er sich jedoch dagegen entschieden, wollte den Bezirk eher in seiner Ganzheit darstellen, verschiedene Motive zeigen, die den Bezirk charakterisieren – Postkarten eben.

Vor einigen Monaten konnte Hartmann noch Lebensgeschehen ohne die Pandemie verfolgen – wie hier in der Schwimmhalle an der Sewanstraße.

Foto: Klaus Hartmann

Hartmann hat schon früher Postkarten gemalt, die Feierabendgestaltung Sachsen-Anhalts porträtiert, Jahrmärkte und Vergnügungsparks abgebildet. Später reiste er eine Zeit lang durch Tansania und bannte auch hier die afrikanischen Landschaften auf die Leinwand.

Menschen sind auf Hartmanns Postkarten eher selten zu sehen. Ein Grund dafür mag wohl der Ausbruch der Corona-Pandemie sein. „Als ich mit meinen Erkundungen begann, war noch alles geöffnet“, sagt der Maler und deutet auf sein Bild aus der Schwimmhalle an der Sewanstraße, auf dem Kinder im Wasser toben.

Hartmann geht durch den Ausstellungsraum und zeigt auf das Bild einer einsamen Skater-Halfpipe: „Sehr schnell waren dann alle Orte verlassen.“ Generell seien Menschen aber nicht zwingend notwendig auf seinen Bildern. So sage eine verlassene Kleingartenlaube trotzdem viel aus über seinen Besitzer. Egal, was er abbilde, die Spuren des Menschen seien stets sichtbar.

Klaus Hartmanns Postkartenserie „Traben am Abend“ ist noch bis zum 30. August in der Türrschmidtstraße 24 zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt.