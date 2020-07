Tierheim Berlin weiterhin ohne ÖPNV-Anbindung

Kleinbusse sollen Europas größtes Tierheim an den ÖPNV anbinden. Doch der Zeitplan ist wegen des Straßenzustands weiterhin unklar.

Berlin. Das Tierheim Berlin verfügt über verschiedene Tierhäuser, Auslaufflächen, einen Tierschutz-Bauernhof und eine moderne Tierarztpraxis. Es ist das größte Tierheim Europas und liegt in Berlin am äußersten Stadtrand. Mit der Anbindung an den öffentlichen Personen Nahverkehr (ÖPNV) steht es indes nicht zum besten. Einen Kilometer entfernt liegt die nächste Bushaltestelle, das sind 15 Minuten Fußweg.