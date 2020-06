Im Video: Baby-Giraffe Henri erkundet den Tierpark Berlin

Berlin. Zögerlich folgt der Giraffenbulle seiner Herde und betritt an der Seite seiner Mutter Amalka (6 Jahre) das grüne Gras. Seine Schüchternheit hat er jedoch schnell überwunden. Nachdem Ella ihrem kleinen Bruder Mut zugesprochen hat, galoppiert er umher. Seit Dienstag hat das jüngste Familienmitglied der Berliner Langhälse auch seinen Namen: Henri.

Giraffen sind in den Steppen Afrikas Zuhause und waren einst weit über den Kontinent verbreitet. Inzwischen kommen die Tiere nur noch vereinzelt in den Ländern südlich der Sahara vor. „Die größte Bedrohung für Giraffen stellt der Verlust ihres Lebensraumes sowie Wilderei dar“, erklärt Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem.

Rund eineinhalb Jahre nach der Geburt ihres ersten Nachwuchses Ella brachte Rothschild-Giraffe Amalka am 5. Juni 2020 ein männliches Jungtier zur Welt. Wie für Giraffen typisch, ist Vater Jabulani (8 Jahre) nicht in die Aufzucht des Nachwuchses involviert. Neben Amalka, Jabulani, Ella (1,5 Jahre) und Henri leben derzeit vier weitere Giraffen im Tierpark Berlin. Seit dem Jahr 2016 zählt die Giraffe zu den gefährdeten Tierarten. Denn in den letzten 30 Jahren sind ihre Bestände um fast 40 Prozent eingebrochen.

Die Zoologischen Gärten Berlin unterstützen deshalb das Wild Nature Institute beim Schutz der Giraffen in Tansania. Das hat dazu unter anderem ein Bildungsprogramm ins Leben gerufen, welches Schulkinder für die Bedrohung dieser faszinierenden Tiere sensibilisiert.