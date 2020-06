Das Lichtenberger Bezirksamt will künftig nur noch fair hergestellte Produkte verwenden.

Nachhaltigkeit Lichtenberg will Fairtrade-Town werden

Berlin. „Fairtrade-Town“ – den Titel tragen in Berlin bereits acht Bezirke. Nun will auch Lichtenberg nachziehen und sich offiziell zu mehr Nachhaltigkeit verpflichten. Ende 2021 will der Bezirk spätestens mit dem Titel ausgezeichnet sein.