Barnimer Feldmark: Touristen sollen nach Lichtenberg kommen

Berlin. Im Nordosten Berlins erstreckt sich die Barnimer Feldmark zwischen Bernau und Strausberg 25 Kilometer weit nach Brandenburg. Auch die ländlich geprägten Gebiete Lichtenbergs und Marzahn-Hellersdorfs gehören zum Regionalpark dazu. Angerdöfer, Gutshöfe und Herrenhäuser sowie weite Felder und Alleen sind zu besuchen. Im Nordosten ist die Feldmark eher verwaist: Eiszeitlich geprägte Seen, Wald- und Hügellandschaft dominieren hier das Bild.

Um mehr Besucher an den äußeren Rand Berlins zu locken, soll nun zumindest der Lichtenberger Teil der Feldmark touristisch besser erschlossen werden. Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke) hat bereits im letzten Dezember einen Projektantrag bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe gestellt. Touristisch weiterentwickelt werden die Lichtenberger Dörfer Malchow, Wartenberg und Falkenberg. Das Projekt gliedert sich somit in das Tourismuskonzept 2018+ ein, wonach auch die Außenbezirke attraktiver für Besucher werden sollen.

Kulturgeschichte rund um mittelalterliche Dorfkirche

Geplant ist zunächst das Aufstellen von Schildern am S-Bahnhof Wartenberg, am Naturhof Malchow und am Gutspark Falkenberg. Ein bodenkundlicher und geologischer Lehrpfad werde zudem wissenschaftlich erarbeitet, sagt Umweltstadtrat Martin Schaefer (CDU). Auch „die Digitalisierung von touristischen Angeboten“ stehe auf dem Plan. Ferner sollen ein Aussichtspunkt auf dem Flakbunker und ein touristischer Rastplatz etabliert werden.

Die Verantwortlichen im Bezirk erhoffen sich, so die Kulturgeschichte im äußersten Lichtenberg erlebbarer zu gestalten. Dieses Vorhaben beziehe sich vor allem auf die Ruine der Dorfkirche Malchow. „Die mittelalterliche Dorfkirche wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut und im Laufe der Zeit immer wieder umgebaut“, sagt ein Pressesprecher des Bezirks. „Wenige Tage vor Kriegsende, am 21. April 1945, wurde die Dorfkirche Malchow zusammen mit den Kirchen in Wartenberg und Falkenberg gesprengt.“ Seither liege die Kirche in Trümmern, nur einige Mauerreste sind erhalten. Diese verbliebenen Kirchenreste sollen gesichert werden.

Anschluss an Berlin-Usedom-Radweg

Ein weiterer wichtiger Schritt zur besseren touristischen Erschließung ist der Ausbau des Wander- und Radwegenetzes. So sei die Anbindung des Lichtenberger Radwegenetzes an den internationalen Berlin-Usedom-Radweg geplant, sagt eine Sprecherin des Bezirks. Der Radfernweg führt bislang nur über Mitte und Pankow Richtung Ostseeinsel. „Der geplante Routenverlauf verbindet viele verschiedene bereits existierende Radwege miteinander.“ Zukünftig soll die Verbindung über den Barnimer Dörferweg mit den internationalen Berlin-Usedom-Radweg-Schildern angezeigt werden.

Wann genau die Maßnahmen umgesetzt werden können, steht indes noch nicht fest. „Die Corona-Krise hat auch unsere Planungen durcheinander gewirbelt“, heißt es von Seiten des Bezirks. Die Vorbereitungen für das Projekt seien jedoch bereits abgeschlossen. Derzeit befinde man sich in der vertieften Planungsphase, um die touristischen Projekte schnellstmöglich in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe zu realisieren.