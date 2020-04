Berlin Lichtenberg: Schule für 700 Schüler: ISS soll bis 2022 fertig sein

Berlin. An der Wartiner Straße 1 können bald die Bauarbeiten beginnen: Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke) setzte am Mittwoch zusammen mit Schulstadtrat Martin Schaefer (CDU) und Mitarbeitern des Bezirksamts den ersten Spatenstich für die neue Integrierte Sekundarschule (ISS) in Hohenschönhausen. Bis zum Frühjahr 2022 soll hier Lichtenbergs größtes Schulneubauprojekt entstehen. Fünf Züge sind pro Jahrgang vorgesehen, von der siebten bis zur dreizehnten Klasse lernen hier einmal über 700 Schüler.

Die Stadtgrenze ist von der Wartiner Straße nicht weit entfernt, hier oben im nördlichen Teil Lichtenbergs ist noch viel Platz. Der richtige Ort für das größte Schulbauprojekt des Bezirks? Mario Bade, Leiter des Schul- und Sportamts, erklärt die Standortwahl: „Bei Grundschulen gibt es einen Einzugsbereich, bei weiterführenden Schulen ist das nicht der Fall“, sagt er.

In Hohenschönhausen gebe es noch genügend Flächen, in Karlshorst sehe das etwa ganz anders aus. Die Schulplatzvergabe berlinweit zu denken, sei daher schlau, meint Bade. „Im letzten Jahr fehlten in Berlin 20 Schulplätze für Jugendliche. Dieses Jahr werden alle Schüler einen Platz erhalten.“ Ferner wird der Ortsteil in den nächsten Jahren stetig wachsen: Keine drei Kilometer entfernt baut die Berliner Wohnbau GmbH eine Wohnsiedlung mit über 1200 neuen Wohnungen.

Unübliches Bauverfahren: Generalunternehmer mit Schulbau beauftragt

Die neue Integrierte Sekundarschule an der Wartiner Straße wird nach dem Siegerentwurf der Numrich Albrecht Klumpp Gesellschaft von Architekten mbH gebaut.

Foto: (C) NAK Architekten

Eine sogenannte „Compartment“-Schule soll in Lichtenberg gebaut werden. Schüler lernen dort nicht in herkömmlichen Klassenräumen, sondern sind einem „Compartment“ zugeordnet. Dort gibt es eine Art Forum, einen Stammgruppenraum und kleinere Begegnungsräume. Hell und geräumig soll die Schule nach dem Entwurf der Numrich Albrecht Klumpp Gesellschaft von Architekten mbH sein.

Das Architekturbüro hatte bei einem Wettbewerb 2017 den ersten Platz belegt und mit ihrem viergeschossigen Schulgebäude samt Sporthalle das Lichtenberger Bezirksamt und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen überzeugt.

Damit es keine Verzögerungen gibt und die Schule wie geplant in zwei Jahren eröffnen kann, wendet der Bezirk ein eher unübliches Bauverfahren an. Anstatt ein städtisches Wohnungsbauunternehmen mit dem Bau zu beauftragen, hat das Bezirksamt die Leitung an einen Generalunternehmer, die Firma BATEG GmbH, abgegeben.

„Das ist auch für uns als Bezirk das erste Verfahren mit einem Generalunternehmer, aber bisher sind wir zufrieden“, sagt Dietlind Tessin, Leiterin der Serviceeinheit Facility Management. So erhofft man sich, terminliche Schwierigkeiten, die bei der Einzelvergabe oft entstehen, zu vermeiden. „BATEG koordiniert alle internen Abläufe selbst“, so Tessin. „Sonst war es oft ein Kampf, Firmen zu bekommen, die noch Aufträge annehmen können.“

Eine Straße weiter wird eine Grundschule reaktiviert

Nur wenige Meter entfernt plant der Bezirk übrigens ein weiteres Schulvorhaben. Die Feldmark-Schule, Anfang der 2000er-Jahre wegen zu geringer Schülerzahlen in Lichtenberg geschlossen, wird reaktiviert. In zweieinhalb Zügen sollen hier bereits ab Februar 2021 Grundschüler lernen. Die Schule sei bereits gegründet worden und könne im nächsten Schuljahr direkt starten, sagt Mario Bade.

Bis zur Eröffnung im nächsten Winter müssten die Schüler freilich woanders lernen. Mittels Schülertransporten werden die Kinder in die vier Kilometer entfernte Grundschule in der Konrad-Wolf-Straße gefahren. Für Bezirksbürgermeister Michael Grunst eine annehmbare Zwischenlösung: „Dafür müssen die Schüler dann später zur weiterführenden Schule nur über die Straße gehen.“