Kröten umsiedeln: In Falkenberg kann weiter gebaut werden

Berlin. Am äußersten Rand Lichtenbergs, in Falkenberg, baut die Berliner Wohnbau GmbH & Co. KG (BWBG) für die drei städtischen Wohnungsunternehmen Gewobag, Gesobau und Howoge ein neues Wohnquartier. Über 1200 Wohnungen sollen hier in den nächsten Jahren entstehen. Ende 2017 wurde der Bau jedoch größtenteils gestoppt, da artenschutzrechtliche Auflagen zunächst erfüllt werden mussten. Nun soll in Falkenberg bald weitergebaut werden.

Lediglich für die Gewobag sind bereits Gebäude auf dem Areal entstanden. „Im vergangenen Jahr konnten wir in vier Teilprojekten bereits 225 Wohnungen im Quartier fertigstellen“, sagt Pressesprecherin Monique Leistner. Diese befinden sich nun in Vermietung. Zwei weitere Teilprojekte mit 169 Wohnungen werden momentan gebaut. „Für die übrigen rund 280 Wohnungen können wir heute noch keine Aussagen zu einem möglichen Baubeginn treffen“, so Leistner. Hier befinde sich die Gewobag aktuell in Gesprächen mit ihren Projektpartnern bezüglich der Artenschutzregelungen. Grund für den Baustopp: Auf dem insgesamt 130000 Quadratmeter großen Areal halten Kröten regelmäßig Winterschlaf. Diese müssten erst umgesiedelt werden, bevor die Fläche weiter bebaut werden könne.

Kröten, Reptilien und Brutvögel werden nun umgesiedelt

Wohnungen für Gesobau und Howoge konnten daher erst gar nicht gebaut werden. Nach aktueller Planung der BWBG erfolge der Baubeginn für die Gesobau im Frühjahr 2021, sagt deren Pressesprecherin Birte Jessen. Mittlerweile hat die BWBG nämlich ausreichend Ausgleichsflächen erworben und als Lebensraum für die Tierarten aufgewertet. Dabei handele es sich nicht nur um Kröten, sondern auch um Reptilien und Brutvögel, so eine Sprecherin der BWBG. Die Tiere sollen nun zeitnah auf die neuen Flächen am Millionengraben und am Gehrensee umgesiedelt werden. „Es kann die Abnahme der aufgewerteten Habitatflächen erfolgen und unverzüglich mit dem bereits durch die Oberste Naturschutzbehörde genehmigten Fangen und Umsetzen der Tiere begonnen werden“, bestätigt dies Lichtenbergs Umweltstadtrat Martin Schaefer (CDU).

Aktuell werden nur Wohnungen für die Gewobag in Falkenberg realisiert. Die Flächen der Howoge und der Gesobau können erst in den nächsten Jahren bebaut werden.

Foto: Julia Hubernagel

Für die Flächen der Howoge ergibt sich trotzdem eine längeren Wartezeit. Mit dem Baubeginn sei nicht vor Frühjahr 2022 zu rechnen, sagt Pressesprecherin Sabine Pentrop. „Erst nach zwei weiteren Wanderungsperioden darf mit der Baufreimachung begonnen werden.“ Bis 2023 sollten die Wohnbauten im nordöstlichen Teil Berlins ursprünglich fertiggestellt sein. Dass dieser Termin nicht mehr eingehalten werden kann, ist bereits jetzt klar. „Die Fertiggestellungstermine erfolgen abschnittweise von 2023 bis 2025“, sagt etwa Birte Jessen von der GESOBAU.

Einwohnerzahl Falkenbergs verdreifacht sich durch Neubaugebiet

In Falkenberg entsteht ein ganz neuer Stadtteil: Die neuen Bewohner der 1200 Wohneinheiten sorgen in ein paar Jahren für eine Verdreifachung der Einwohnerzahl Falkenbergs. Gebaut werden sowohl Einfamilienhäuser als auch Wohnungen in bis zu viergeschossigen Häusern. Die Wohnfläche wird zwischen 41 und 73 Quadratmeter liegen, angeboten werden Ein- bis Drei-Zimmerwohnungen. Ein Teil der Wohnungen wird als sozial geförderter Wohnraum vermietet. An der Straße „Am Gehrensee“ entsteht zudem ein kleiner Stadtplatz. In die dortigen Gebäude ziehen in die Erdgeschosse Gewerbemieter ein. Bildungseinrichtungen sind nicht geplant. Im nahen Umfeld gebe es bereits Kitas und Schulen, heißt es.