Eigentlich sollte Kevin Hönicke (SPD) längst zum neuen Stadtrat gewählt worden sein. Doch die Corona-Krise legt auch in Lichtenberg die Verwaltung lahm, sodass Hönicke nicht wie geplant von der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) gewählt werden konnte. Nun soll eine Briefwahl über den neuen Stadtrat entscheiden.

Bis zum 3. April haben die Bezirksverordneten Lichtenbergs nun Zeit, für oder gegen den 35-Jährigen zu stimmen. „Das ist historisch, so etwas gab es noch nie“, sagt Hönicke.

Ursprünglich sollte der SPD-Fraktionsvorsitzende bereits zum 1. April sein neues Amt antreten. Durch die Verzögerung hat der Lehrer nun noch Zeit, schulinterne Angelegenheiten zu ordnen. Hönicke ist seit 2013 als Mathematik- und Physiklehrer am Otto-Nagel-Gymnasium tätig.

Sein Karriereweg war dabei nicht immer einfach. Aufgewachsen als Halbwaise in einfachen Verhältnissen schloss Hönicke nach dem Realschulabschluss zunächst eine Lehre zum Kfz-Mechaniker ab. Später holte er das Abitur nach und studierte Physik und Mathematik. „Es war eine fremde Welt für mich, weil ich niemanden aus dem Freundes- und Familienkreis kannte, der diesen Weg gegangen ist“, sagt der Politiker über die damalige Zeit.

Hönicke will soziale Durchmischung der Kieze durchsetzen

Als „Selbstverwirklichung durch Bildung“ bezeichnet Hönicke seinen Weg. „Ohne BAföG und Nebenjob für mich unerreichbar.“ Der zweifache Vater will sich daher auch selbst für Sozialschwächere im Bezirk einsetzen, engagiert sich bereits im „Forum Weitlinkiez“ und im „Bündnis für Demokratie in Lichtenberg“.

Als Stadtrat und stellvertretender Bürgermeister wird er für Stadtentwicklung, Soziales, Wirtschaft und Arbeit zuständig sein. Geworben habe er für sich mit den großen Themen der Stadtentwicklung, erzählt Hönicke. „Wir wollen die Wohnungspolitik in Lichtenberg weiter stemmen und die soziale Durchmischung der Kieze vorantreiben.“ So trete er dafür ein, etwa in Hohenschönhausen mehr Wohnungen im mittleren Preissegment und in Karlshorst mehr sozial geförderten Wohnraum zu schaffen.

Durch die Corona-Krise werde er sich jedoch zunächst vermehrt sozialen Themen zuwenden, glaubt der Sozialdemokrat. „Jetzt wird es darum gehen, das soziale System zu stärken“, so Hönicke. „Wir müssen zusehen, dass die Leute, die eventuell ihre Arbeit verlieren, wieder in Beschäftigung zu bekommen und Wohnungsverluste abwenden.“

Schwieriges Verhältnis zwischen Bezirksbürgermeister und vorheriger Stadträtin

Wird Hönicke am 3. April zum Stadtrat gewählt, übernimmt er das Amt von Birgit Monteiro. Monteiro hatte ihren Abschied aus der Parteipolitik im Herbst 2019 aus persönlichen Gründen angekündigt. Faktisch

Birgit Monteiro

Foto: BA Lichtenberg

sei sie zwar noch im Amt, befinde sich aber im Urlaub, sagt Hönicke. Vertreten wird sie momentan von Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke).

Die Beziehung zwischen Grunst und Monteiro lässt sich durchaus als schwierig bezeichnen. Immer wieder waren die beiden Politiker aneinander geraten. So stritten sich beide etwa 2018 öffentlichkeitswirksam um eine mögliche Kunsthalle in der Herzbergstraße. Monteiro untersagte dem Kunstsammler Axel Haubrok, inmitten des Gewerbegebiets Kunstausstellungen zu organisieren, die faktisch dort bereits seit mehreren Jahren stattfanden.

Kunst würde die Gentrifizierung vorantreiben, sodass sich Gewerbetreibende die Miete dort nicht mehr langfristig leisten könnten, so die SPD-Stadträtin. Bezirksbürgermeister Grunst und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatten sich im Vorfeld für die Kunsthalle eingesetzt.

Hönicke bezeichnet sein Verhältnis zu Grunst als konstruktiv, als positiv. „Wir telefonieren beinahe täglich miteinander“, sagt er. Als Fraktionsvorsitzender habe er ständig mit dem Bezirksamt zu tun. Er sei motiviert, in Lichtenberg Projekte voranzubringen. Gerade in Krisenzeiten seien zwischenmenschliche Probleme ohnehin Nebensache, meint Hönicke. „Ich glaube, wir sind uns alle einig, persönliche Befindlichkeiten hintenan zu stellen.“