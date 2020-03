Berlin. 365 Tage im Jahr grasen im Landschaftsschutzgebiet Herzberge Schafe. 50 Rauwollige Pommersche Landschafe fristen hier ihr friedliches Dasein. Einmal im Jahr wird ihre Ruhe allerdings gestört, wenn der Schurtermin ansteht. Unter den Augen neugieriger Nachbarn und zahlreicher Kita-Kinder werden sie zum Frühjahr ihrer Wolle entledigt.

Nur wenige Minuten dauert es, bis das Landschaf geschoren ist. Unter der langen brau-grauen Wolle versteckt sich ein tiefschwarzes Tier, nun gut vier Kilo leichter. Die Wolle wandert in einen großen Sack, bereit zur Weiterverarbeitung.

„Für Kleidung ist die Wolle dieser Schafe zu rau“, erklärt Simone Koppehel vom Verein Agrarbörse Deutschland e.V., der die Schafe beaufsichtigt. „Sehr gut eignet sie sich etwa zum Weben und Filzen, aber auch als Düngemittel und Dämmstoff.“

Rauwolliges Landschaf vor einigen Jahren fast ausgestorben

Frisch geschoren springt dieses Schaf über die Weide im Landschaftspark Herzfelde in Berlin.

Foto: Jörg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

Eigentlich wird das Rauwollige Pommersche Landschaf jedoch zur Landschaftspflege auf Grünflächen eingesetzt. „Von der Wolle oder dem Fleisch allein kann man bei diesem Schaf nicht leben“, sagt Andreas Plank von der Agrarbörse.

Trotzdem werden auch in diesem Spätherbst wieder einige Schafe geschlachtet. Das diene auch der Verjüngung der Herde. „Man muss genau hingucken, wie die Herde sich entwickelt“, erklärt Koppehel. „Schlachten ist sinnvoll, wenn etwa die Mutter sich seit Jahren nicht mehr richtig um ihre Lämmer kümmert oder ein Schaf sich nicht in die Herde einfügt.“

Weil der Ertrag an Fleisch und Wolle des Rauwolligen Landschafs hinter dem seiner Artgenossen zurückblieb, war es noch vor wenigen Jahren fast von den Wiesen Mitteleuropas verschwunden. 1982 war der Bestand auf nur noch 72 Tiere geschrumpft. Heute gibt es dank engagierter Züchter wieder bis zu 3 000 Exemplare des wetterresistenten Schafs. Auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Haustierrassen der UNO steht es auch weiterhin.

Schafsherde wird zur Landschaftspflege eingesetzt

Auf dem Gelände in Herzberge verhindert die 50-köpfige Herde die Verbuschung der Freiflächen und ihr „goldener Tritt“ fördert das Wachsen der Krautschicht. Seit 2009 lässt die Agarbörse die Schafe dort weiden. Der Verein engagiert sich berlinweit in der Umweltbildung, betreibt etwa den Tierhof Alt-Marzahn, das Strandbad Rahnsdorf am Müggelsee oder ein Weingut in Britz. „Wir sind der einzige Verein hier, der den angebauten Wein auch keltert“, sagt Andreas Plank stolz.

Die Rauwolligen Pommerschen Landschafe sind in ihrem Portfolio einmalig. „Man trifft in Berlin immer wieder mal auf Schafe“, sagt Simone Koppehel. „Aber dass sie wie hier bei jedem Wetter das ganze Jahr draußen leben, ist einmalig.“ Das sei aber gerade für die Umweltbildung sehr wichtig.

Stadtrat Schaefer schert erstmals ein Schaf

Lichtenbergs Umweltstadtrat Martin Schaefer (CDU) schert gemeinsam mit Schafscherer Thilo Schleicher aus Kroppenstedt in Sachsen-Anhalt (rechts) sein erstes Schaf.

Foto: Jörg Krauthoefer / FUNKE Foto Services

So schauen an diesem regnerischen Wochentag etliche KiTa-Kinder gespannt dem Scheren der Schafe zu. Auch Bezirksstadtrat Martin Schaefer (CDU) hat sich in Gummistiefeln auf das Landschaftsschutzgebiet begeben. „Meine Vorfahren waren auf jeden Fall auch Schäfer“, lacht der Umweltstadtrat. Er selbst hat bisher noch kein Schaf geschoren. Das soll sich nun ändern. Mit Hilfe von Scherer Thilo Schleicher entledigt Schaefer das Tier schließlich seiner Wolle. „Anstrengend war es“, sagt der CDU-Politiker, der erst seit wenigen Wochen im Amt ist, im Anschluss. Respekt habe er vor dem Tier gehabt. „Und Angst, aus Versehen in die Haut zu schneiden.“ Das Schaf hat seinen Friseurbesuch freilich unbeschadet überstanden. Munter trabt es über die schlammige Weide dem Heuwagen entgegen. Lediglich durch die etwas unebene Schurlinie ist es von seinen Artgenossen zu unterscheiden.