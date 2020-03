Berlin. Nach nur zehn Monaten Bauzeit nimmt die Grundschule an der Sewanstraße nun offiziell ihren Betrieb auf. Die Schule In Lichtenberg ist erst die dritte in Berlin, die in Holzmodulbauweise errichtet und seit dem Start der Berliner Schulbauoffensive eröffnet wurde.

Die neue Grundschule kann im offenen Ganztagsbetrieb etwa 430 Schüler und Lehrkräfte aufnehmen. Sie ist dreizügig ausgelegt, jedem Zug ist eine Farbe im Gebäude zugeordnet, auch die Sitzecken auf den hellen Gängen sind farbig gestaltet. Eine geräumige Küche und Lernwerkstätten, in denen schon die jüngsten Schüler den Umgang mit Werkzeug trainieren, gehören zur Ausstattung. Eine Sporthalle ist ebenfalls bereits fertiggestellt. Insgesamt hat der Neubau der Gebäude und Außenanlagen 25 Millionen Euro gekostet.

Schulsenatorin: Alle Kinder sollen vom Schulessen profitieren

Besonders gut gefällt den Schülern der große Speisesaal. Dieser sei für Lichtenberg sehr wichtig, erklärt Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD). „Wir wollen, dass alle Kinder vom Schulessen profitieren können.“ Gerade für Kinder aus sozial schwachen Familien sei ein kostenloses Mittagessen essenziell.

Berlin wächst und damit auch die Zahl schulpflichtiger Kinder. „Wir müssen in den nächsten Jahre über 60 Schulen bauen“, kündigt der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) an. Im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive werden bis 2026 rund 5,5 Milliarden Euro in den Schulbau und Sanierungsarbeiten investiert. Mehrere hundert Schulen müssen renoviert und saniert werden.

Allein in Lichtenberg werden in den nächsten Jahren 15 Schulen benötigt. Der Bezirk ist bei Familien sehr beliebt, in den letzten Jahren ist die Zahl der Einwohner von 260.000 auf über 290.000 gestiegen. Das war nicht immer so. „Ich war dabei, als direkt gegenüber eine Schule schließen musste, weil es nicht genügend Kinder gab“, erzählt Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke). Im ehemaligen Schulgebäude haben sich mittlerweile verschiedene Projekte eingerichtet. „Im Verbund mit der Kultschule, die wir derzeit sanieren, wird an der Sewanstraße 43 ein moderner Campus entstehen“, so Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke).

Lichtenberg braucht 15 neue Schulen in den nächsten Jahren

Um der steigenden Schülerzahl Herr zu werden, braucht es innovative Bauweisen. „In Lichtenberg sind wir Fans der Schnellbauweise“, sagt Grunst. Bei Bauten in Holzmodulbauweise kann die Bauzeit im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise halbiert werden. Die vorgefertigten Module werden als Raumelemente mit allen technischen Installationen auf der Baustelle zusammengesetzt. „Wir werden daher weiter auf diese Bauweise setzen“, kündigt Lompscher an. Momentan ist die Grundschule an der Sewanstraße noch recht leer. Drei erste Klassen lernen hier, die Schüler sollen Jahr für Jahr in die Schule „hineinwachsen“.

Zur feierlichen Eröffnung am Montag präsentierten die Kinder Tänze und einstudierte Lieder. Zuschauende Mütter und Väter klatschten begeistert. Dabei waren einige Eltern im letzten Jahr wenig begeistert von der Schule. Ihre Kinder waren der Grundschule an der Sewanstraße im Frühjahr 2019 zugewiesen worden, bevor überhaupt der Grundstein gelegt worden war. Dabei kenne man weder die Lehrer noch das Schulkonzept, so der Vorwurf. Die Schulanfänger mussten im ersten Halbjahr noch in umliegenden Schulen untergebracht werden. Seit diesem Winter lernen sie nun in ihren eigenen Räumen an der Sewanstraße.