Obdachlose in Lichtenberg: Deutsche Bahn will Vorplatz räumen lassen

Die Deutsche Bahn AG will die Obdachlosen vom Bahnhof Lichtenberg vertreiben.

Die Deutsche Bahn will den Vorplatz räumen lassen. Das Bezirksamt Lichtenberg ist empört, nun gewährt der Konzern einen Aufschub.

Bahnhof Lichtenberg Obdachlose in Lichtenberg: Vorplatz soll geräumt werden

Berlin. Die Obdachlosen, die auf dem Vorplatz des Bahnhofs Lichtenberg leben, bekommen eine „Schonfrist“. Eigentlich wollte die Deutsche Bahn AG die „Lichtenberger Platte“ am Sonntag räumen lassen, um dort ab Montag bis zum kommenden Frühjahr Bauarbeiten durchzuführen. Doch nun konnte Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) eine Räumung fast in letzter Minute verhindern. „Die Deutsche Bahn gibt uns einen Aufschub bis Januar“, sagte der Pressesprecher des Bezirks, Prokop Bowtromiuk, am Freitagnachmittag der Morgenpost.