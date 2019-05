Schulvorhaben in Lichtenberg: Zwei Schulen unter einem Dach

So soll es ab 2024 aussehen: Sekundarschule und Gymnasium an der Allee der Kosmonauten in Lichtenberg.

Was für eine Riesenschule! In Lichtenberg sind bald Sekundarschule und Gymnasium in einem Gebäude vereint. Wie soll das gehen?

Berlin. Und wieder ist eine neue Schule in Berlin fertig – zumindest auf dem Papier. Am gestrigen Montag wurde der Gewinnerentwurf für das „Schulbauvorhaben Allee der Kosmonauten“ in den Räumen der Wohnungsbaugesellschaft Howoge vorgestellt - ist doch die Howoge der Bauherr des Großprojekts. An der Allee der Kosmonauten soll in den nächsten Jahren eine weiterführende Schule für rund 1500 Schüler entstehen. Geplant ist in Lichtenberg eine Integrierte Sekundarschule (ISS) und ein Gymnasium unter einem Dach. Übergeben werden soll die Großschule laut Plan 2024.