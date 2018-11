Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen: Hubertus Knabe erscheint trotz Abberufung zur Arbeit

Der abgesetzte Leiter der Berliner Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, ist trotz seiner Abberufung am Montagmorgen dort erschienen. Vertreter von Opferverbänden begrüßten ihn mit Blumen, bevor Knabe die Gedenkstätte betrat, um an seinen Schreibtisch zurückzukehren. Der Stiftungsrat der Gedenkstätte in dem früheren Stasi-Gefängnis hatte nach einer außerordentlichen Sitzung am Sonntagabend entschieden, Knabe mit sofortiger Wirkung abzuberufen.

Damit hatte der Rat auf eine einstweilige Verfügung des Berliner Landgerichts reagiert, die Knabe am Freitag erwirkt hatte; diese hätte es wohl ermöglicht, dass der Historiker zunächst wieder auf seinen Posten zurückkehren kann. Knabe wird vorgeworfen, nicht entschieden genug gegen sexuelle Belästigung von Frauen durch seinen Stellvertreter vorgegangen zu sein. Der Historiker weist die Vorwürfe zurück und hat Klage gegen seine Kündigung eingereicht.

Ein Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Kultur erklärte am Sonntagabend, die Entscheidung des Stiftungsrats gehe über die im September erklärte Kündigung Knabes sowie seine Freistellung hinaus. Knabe sei als Direktor gekündigt worden, jetzt aber auch als Vorstand mit sofortiger Wirkung abberufen worden.

