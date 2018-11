Narren übernehmen das Rathaus Lichtenberg

Lichtenberg. "Lichtenberg Cohlau!" heißt es am 17. November, wenn um 14.11 Uhr die Närrinnen und Narren vom Carneval Club Lichtenberg (CCL) das Rathaus stürmen. Vor der geplanten Machtübernahme treffen sich die Karnevalisten und Karnevalistinnen um 13.45 Uhr vor dem Ringcenter, eingeladen sind dazu auch alle Lichtenbergerinnen und Lichtenberger. Gemeinsam marschieren sie dann um 14 Uhr zu Fanfarenklängen Richtung Möllendorffstraße 6. Ihr Schlachtruf bezieht sich auf ihre Geschichte: Der CCL ist aus einem Betriebsverein der VEB Elektrokohle hervorgegangen.





Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) freut sich auf das närrische Wochenende. Sein Plan nach der gelungenen Jugendbezirksverordnetenversammlung in der vergangenen Woche: „Erst wenn die verkleideten Kinder mich um den Schlüssel bitten, wäre ich bereit, mich geschlagen zu geben.





Mit dem Schlüssel gibt Michael Grunst auch die Staatskasse aus den Händen. CCL-Vereinspräsident und Tanztrainer Uwe Partzek kann die Taler gut gebrauchen. „Da im Frühjahr in Berlin kein Karnevalsumzug stattfinden wird, wollen wir am 3. März 2019 mit einem Wagen zum Zug der fröhlichen Leute nach Cottbus fahren. Dafür brauchen wir noch einen Gerüstbauer, der uns unter die Arme greift!“





Auch wenn es in der ganzen Hauptstadt nur 18 Karnevalsvereine gibt, ist Fasching in Lichtenberg beliebt: Eine Showtanzgruppe für Erwachsene und Kindergruppen in allen Altersklassen sind beim CCL aktiv. Alle sind dort herzlich willkommen. „Wir tanzen, singen und lachen gemeinsam“, so Partzek. Die Vereinsmitglieder treffen sich auch außerhalb der närrischen Tage zum Grillen und, um ihre Freizeit gemeinsam zu verbringen.