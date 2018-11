Apotheken engagieren sich für ihren Kiez

Dank der Spendenaktion von acht Apotheken konnte der Park am Fennpfuhl verschönert werden.

Berlin. Mit einer Spendenaktion verbinden acht Apotheken rund um den Fennpfuhl die Abgabe ihrer Apotheken-Kalender. Pro Kalender bitten sie ihre Kunden um eine Spende von mindestens 50 Cent. Mit dem gesammelten Geld werden dann Projekte im Kiez finanziert, und das seit mittlerweile 15 Jahren.

So wurden unter anderem mehrere Bäume gepflanzt, Liegebänke aufgestellt, in den letzten Jahren wurde sich obendrein um die Reaktivierung und Verschönerung der Plansche im Nordteil des Parks rund um den Fennpfuhl gekümmert. In diesem Jahr sollen neue Stühle für den Lese- und Öffentlichkeitsbereich der Anton-Saefkow-Bibliothek finanziert werden.

Diese Spendenaktion erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Ressorts im Bezirksamt. Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) freut sich über das Engagement: „Eben solche lokalen Initiativen machen unseren Bezirk lebenswerter und familienfreundlicher, denn Familie ist überall dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen.“

Anke Rüdinger, Inhaberin der Castello-Apotheke, sagt: „Es ist toll, dass unsere Aktion von unseren Kundinnen und Kunden so gut angenommen wird. Alle gemeinsam sorgen wir dafür, dass der Fennpfuhl-Kiez von Jahr zu Jahr etwas schöner wird.“