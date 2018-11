Berlin: Tierpark in Lichtenberg freut sich über Giraffen-Nachwuchs

In den ersten Tagen bleibt Amalka mit dem Nachwuchs im Stall. Ab Mitte November können die Besucher die Mini-Giraffe bestaunen.

Berlin. Das Leben einer Giraffe beginnt mit einem Sturz aus zwei Metern Höhe – so auch das von einem neugeborenen Giraffen-Weibchen im Tierpark, das am 3. November sicher im Stroh gelandet ist. Giraffen-Mütter stehen bei der Geburt – für die fünf Jahre alte Amalka war es die erste nach 467 Tagen Tragzeit.

Nach der Landung im Stroh muss das Jungtier so schnell es geht aufstehen, denn nur so kommt es an die Milch der Mutter heran. Etwa acht Monate wird die kleine Giraffe gesäugt, bevor es feste Nahrung wie Heu, Blätter und Zweige gibt. Seit 2016 steht die Giraffe auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion.

Etwa acht Monate wird die kleine Giraffe gesäugt.

Foto: Tierpark Berlin

Besucher können Giraffen-Baby Mitte November sehen

Das Jungtier und Mutter Amalka werden die ersten Tage im Stall verbringen. Wenn sich der Nachwuchs gut entwickelt, kann es wohl Mitte November zum Rest der Herde und von den Besuchern bestaunt werden.

Der Nachwuchs von Amalka ist 1,82 Meter groß

Foto: Tierpark Berlin

Suche nach dem Namen für den Nachwuchs

In den kommenden Wochen wird der Tierpark gemeinsam mit dem Paten der Giraffenherde, der Wohnungsbaugesellschaft Howoge, einen Namen suchen.

Mehr aus dem Bezirk Lichtenberg lesen Sie hier.

Mehr über den Tierpark Berlin:

Erster Arztcheck für Tiger-Vierlinge im Tierpark

( Katrin Lange )